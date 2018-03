BMW a zákaz dieselů: Dieselového bavoráka můžete i vrátit

Současné šílenství týkající se vjezdu aut se vznětovými motory do velkých měst v Německu se značka BMW snaží zmírnit. A to tak, že svým zákazníkům nabízí zdarma vrácení dieselového bavoráku.

V Německu hrozí, že auta se vznětovými motory nebudou smět jezdit do velkých měst. Pokud se tak opravdu stane, patrně se bude jednat o centra měst, ovšem jak široké, je otázkou.

Německá automobilka BMW se na případnou situaci, pokud by skutečně vstoupilo výše uvažované nařízení v platnost, připravuje. Nechala se slyšet, že zákazníkům, kteří si koupili dieselové BMW, nabídne možnost jej vrátit. A to dokonce i v případě, že si zakoupili starší vůz. Oboje má však jistou podmínku, a tou je fakt, že majitel dieselového BMW musí bydlet v okruhu ve vzdálenosti do 100 km od města, v němž by uvedený zákaz platil.