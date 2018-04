Elegantní sedan BMW M5: Král silnic je zpět

Rychlé sedany mají u BMW dlouholetou tradici, což ostatně dokládá minulá generace, která svůj život završila edicí 30 Jahre. Výkon tehdy zakulatila na dechberoucích 600 koních, počátky rychlého manažerského sedanu však byly co do výkonu o poznání skromnější. Podstatné však je, že klíčové atributy se automobilce daří zachovat napříč generacemi. Odedávna se M5 dokonale daří skloubit vysokou rychlost se dvěma páry dveří, vytříbeným komfortem a luxusním interiérem.

Asi proto budete souhlasit když napíšu, že M5 se v průběhu věků zásadně nezměnila. Prochází spíše evolučními změnami, které představují nárůst výkonu a množství komfortních vymožeností na palubě. Zbrusu nová generace minimálně v jednom ohledu opravdu revoluční. Zejména pro samotnou automobilku, která si historicky zakládá na pohonu zadních kol. Vůbec poprvé se u nejostřejšího sedanu značky objevuje pohon všech kol. A jak asi správně tušíte, úplně obyčejný není.

Prostřednictvím volby jízdních režimů můžete vybrat jeden ze tří režimů pohonu, výchozí 4WD využívá pohon všech kol k maximální trakci a neutrálnímu chování auta, takže se M5 chová skoro jako obyčejná pětka s pohonem všech kol. Za volant tak může klidně sednout i zelenáč s mokrým řidičákem bez obav, že auto s prvním přidáním plynu omotá o nejbližší strom. Prostřední režim s přídomkem Sport preferuje kola zadní nápravy, takže jsou mnohem více cítit jemné náznaky přetáčivosti. Co do sportovní jízdy je to ta nejlepší (a také nejrychlejší) volba. Třetí mód je určený pro speciální příležitosti, především pak k bohulibé kratochvíli zvané driftovaní. Pokud tedy zatoužíte malovat černé čáry na asfalt, můžete, stačí se jen proklikat v menu k režimu 2WD. Následně dojde k odpojení pohonu předních kol a kompletní deaktivaci stabilizace. Pak už vám nic nebrání vyslat na zadní kola rovných 600 koní, pro vyznavače jednotek SI tedy 441 kW, a 750 Nm točivého momentu.

