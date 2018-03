Elektromobil levnější než auto na benzin? Podle průzkumu by tomu tak mohlo být už během 7 let

Elektrická auta by mohla být do roku 2025 levnější než auta s benzinovým motorem, pokud budou pokračovat v poklesu ceny lithium-iontových baterií. Některé modely elektrovozů budou stát stejně jako modely s benzinovým motorem již v roce 2024 a v následujícím roce již budou levnější. Vyplývá to z průzkumu Bloomberg New Energy Finance (BNEF).