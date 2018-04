Ford odhalil část nového Focusu. Je novou inspirací místo Aston Martinu Volvo?

Ford se chystá na důležitou premiéru. Na úterý 10. dubna je naplánováno odhalení nové generace Focusu, což je pro americkou automobilku klíčový model pro evropské trhy. Výrobce už na premiéru láká, jeho rumunské zastoupení zveřejnilo na svém facebookovém profilu video, v němž část auta odhalilo.

Díky propagačnímu snímku jsme tak poznali několik designových detailů novinky, která se nápadně podobá vozům Volvo. Ostatně podívejte na detail světlometu, diodový pás připomíná „Thorovo kladivo“ aut švédské značky. A nápis Focus na víku? Něco podobného přece najdeme na Volvu XC40, která má skoro i podobný tvar víka kufru. A tak to trochu vypadá, jakoby se Ford místo vozy Aston Martin nově inspiroval u Volva, tedy další značkou, která mu v minulosti patřila.

Je to mimochodem vůbec poprvé, co Ford nový Focus odhaluje zcela bez maskování. Na internet sice již vypustil fotky prototypů, na nich byl ale vůz ještě zamaskován. Snímek odhaleného Fordu Focus pak unikl z focení novinky v portugalském Cascais. Už při jeho zveřejnění přitom mnozí poukazovali na to, že design čtvrtého Focusu nebude moc originální – některým připomíná Fiat Tipo.

