Londýnská policie sáhla po vodíku. Bude jezdit v miraích od Toyoty

Mirai bude v hlavním městě Velké Británie využívat pět vodíkových čerpacích stanic, nicméně tento počet bude v budoucnu narůstat díky probíhajícím investicím do infrastruktury.

„Jsou to naše první bezemisní služební vozidla, což pro nás znamená zajímavý posun. Metropolitní policie společně se starostou města usiluje o maximálně ekologický přístup, a to znamená používání flotily šetrné k životnímu prostředí. Koncem roku 2015 jsme hledali způsob, jak nahradit vozidla v naší flotile hybridními modely a elektromobily, ale zkoumali jsme i další nové technologie, kam patří i vodík,“ říká John Pare, velitel londýnské metropolitní policie.

Jde o společný projekt výzkumného a vývojového programu ‚Horizon 2020‘ Evropské unie, programu ‚Hydrogen Europe‘ a Nové evropské výzkumné skupiny pro palivové články a energie. Cílem je ukázat, že vozidla poháněná vodíkem mají na evropských cestách své místo. Používáním vozidel Mirai chce Metropolitní policie přispět k naplňování strategie čistého ovzduší, nastolené londýnským starostou.

Zatímco automobilky vyvíjejí elektromobily, aby se vyhnuly možným pokutám za neplnění evropských emisních cílů CO2, vodík představuje nejbližší bezemisní alternativu pro benzinová i naftová vozidla, neboť nabízí přibližně stejnou dobu tankování paliva a dojezd, přičemž jediným vedlejším produktem jeho spalování je voda.

V Česku si řidiči Mirai zatím nekoupí

V Česku si vodíkovou Mirai zatím řidiči ani policejní sbory nekoupí, zejména kvůli chybějící infrastruktuře vodíkových plnicích stanic. Celkem Toyota prodala už téměř pět tisíc vodíkových aut. Prodeje tohoto prvního sériově vyráběného vozu s vodíkovým pohonem loni vzrostly ve srovnání s rokem 2016 o téměř 15 procent. Do konce listopadu se loni celosvětově prodalo 2 352 kusů.

Vodíkový automobil je v podstatě elektrické vozidlo. Proud pro motor dodává soubor palivových článků, ve kterých není vodík přiváděný z nádrží automobilu spalován, ale spojuje se „za studena“ se vzdušným kyslíkem. Jediným vedlejším produktem je čistá vodní pára. Toyota Mirai má větší dojezd než například automobily dobíjené ze zásuvky.

V Česku je zatím jedna neveřejná plnicí stanice pro vodíková vozidla. Do osmi let by podle ministerstva dopravy mělo vzniknout 12 těchto stanic. Průkopníkem vodíkové technologie v dopravě je v Evropě Německo, kde v současnosti funguje 50 plnicích stanic.