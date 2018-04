Revoluce ve výrobě pneumatik: Pryž by se mohla vyrábět z pampelišek

Bez pryže by vůbec nemohl automobilový průmysl existovat. Nejenže se už půldruhého století používá na výrobu pneumatik, ale také na další konstrukční prvky ve vozidlech. Pro průmysl jde tedy o nenahraditelný materiál. „Bez gumových výrobků by dnes nemohl fungovat prakticky žádný ucelený průmyslový systém. Drží svět v pohybu,“ říká chemik Wolfram Herrmann z koncernu Continental s tím, že bez pryže by neexistovala ani hadicová vedení do motoru, různá těsnění, dveře by rachotily v rámech a okna by propouštěla vodu. Doslova říká, že by se svět zastavil…

Málokdo přitom tuší, že na začátku byli staří Aztékové a Mayové – ti už v době 1600 let před naším letopočtem nařezávali kůru kaučukovníku a získávali tak latex. Dřevinu nazývali „ kaa-u-ču“ alias plačící strom.

První praktické použití hmoty však bylo úsměvné: na míče. Byly plné, vážily až dva kilogramy a nesmělo se do nich kopat! Podle zjištění badatelů se míče odrážely od země do kamenné obruče a hrálo se lokty. Pro poražené družstvo pak zápas neměl dobrou dohru – bývalo podle všeho obětováno! Gumové míče dokonce sloužily k okultním účelům, kdy kněží podle jejich trajektorie věštili budoucnost.

Až postupně Mayové zjistili, že kaučuk může mít i praktičtější využití třeba pro boty, nádoby nebo hadice. To pochopitelně v 15. století zaujalo španělské kolonizátory.

Více si přečtěte na webu Auto.cz.