Tesla přiznala: Autopilot zabíjel. Během tragické nehody Modelu X byl zapnutý

Automobilka to přiznala v oficiálním prohlášení, v němž nastínila okolnosti nehody, a to na základě studia dostupných dat z vozidla. Tesla tvrdí, že ve chvilkách před nehodou, k níž došlo v pátek 23. března v 9:27 místního času, byl Autopilot zapnut s tím, že adaptivní tempomat byl nastaven na udržování co nejkratší vzdálenosti s vozidlem vpředu.

