Uber neboural poprvé. Připomeňte si předchozí nehody aut bez řidiče

Zpráva o smrtelné nehodě prototypu autonomního vozidla společnosti Uberu v arizonském městě Tempe doslova obletěla svět. Bylo to totiž poprvé, kdy následkem střetu samojezdícího vozu zemřel chodec. Autonomní prototyp Uberu však neboural poprvé, dosavadní nehody ale zatím vždy skončily jen pomačkanými plechy.

Jedna z nich se odehrála teprve před měsícem. Tehdy se autonomní prototyp Uberu střetl s jiným vozidlem v Pittsburghu. Prototyp blikal doleva, což druhý řidič vyhodnotil tak, že bude odbočovat, a tak mu vjel do cesty. Auto však podle vyjádření Uberu blikalo jen kvůli změně jízdního pruhu. Viník zatím určen nebyl, samotný operátor po nehodě tvrdil, že střetu nezabránil proto, že ani on nečekal, že mu druhé auto vjede do cesty.

Další mediálně známá nehoda prototypu Uberu se stala již loni v únoru, a to rovněž v arizonském městě Tempe. Tehdy autonomní prototyp vjížděl v pravém pruhu do křižovatky, když se střetl s protijedoucím odbočujícím vozem. Protijedoucí řidič prototyp Uberu při odbočování přehlédl, ve výhledu mu bránily stojící vozy v ostatních pruzích vedle autonomního vozu. Právě kvůli nim nereagoval ani operátor prototypu, kvůli stojícím vozidlům, čekajícím na odbočení v levých pruzích, neměl jak protijedoucí vůz vidět.

Právě v této souvislosti se ukázalo, jak bude vývoj autonomních vozidel ještě složitý. Prototyp sice jel legální rychlostí (38 mph na povolených 40 mph, tedy 61 km/h na 64 km/h) a i podjetí stojících aut bylo v tomto případě možné, přesto nedokázal předvídat, jako by to udělal živý řidič. Ten by patrně v takové nepřehledné situaci zpomalil a dával větší pozor.

Pokračování na Auto.cz