VIDEO: Řidič se zařadil těsně před jiné auto, posádka ho zmlátila kamenem

Jediný předjížděcí manévr vyvolal na Slovensku bitku tří lidí. Napadený řidič skončil s obličejem od krve za to, že se těsně zařadil před jiný vůz.

Zní to neuvěřitelně, skoro až úsměvně. Z přiložených záběrů je ale patrné, že šlo o hodně dramatickou situaci. Všemu předcházelo zařazení se řidiče (s palubní kamerou) těsně před jiné auto v místě zúžení. Z videa to sice není patrné, ale dá se předpokládat, že to tady mohlo být těsné.

Rozezlený řidič by jej probliknul, možná zatroubil, řeknete si. Ne na Slovensku. Tady to cestující ve druhém autě rozhněvalo tak, že z toho byla pořádná bitka. Korunu tomu všemu nasazuje fakt, že posádku, která konflikt vyvolala, tvořil otec (51) se synem (23).

„Starší z dvojice otevřel během jízdy dveře a směrem na řidiče udělal gesto připomínající podřezání,“ napsalo k přiloženým záběrům zastoupení slovenské policie. „Řidiče s kamerou měla posádka pronásledovat, nakonec zastavil. Na videu můžete vidět, jak jej otec se synem napadli. Na konci má zakrvácenou tvář, jelikož byl udeřený kamenem.“

Vyšetřovatelé již zpracovali podnět na návrh vzetí obou bitkařů do vazby. Při dokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na čtyři až deset let. Taková sankce je sice nepravděpodobná, ale minimálně tučná pokuta s podmínkou by z toho být mohla.

