Americké sankce Rusko pálí. Oligarchové přišli o miliardy, běžní lidé o dovolenou a levné mobily

Akcie klesají, rubl oslabuje, náklady na obsluhu státního dluhu rostou. Takový je efekt posledního kola ekonomických sankcí, které Spojené státy v pátek uvalily na vybrané ruské subjekty kvůli vměšování do amerických prezidentských voleb. A pokud tehdy Rusko skutečně spolupracovalo s kampaní současného prezidenta Donalda Trumpa, musí se nyní chytat za nos. Zásah, potopena, hlásí například podnik jednoho z nejbohatších lidí Olega Děripasky.

Aktiva sedmadvaceti sankcemi zasažených oligarchů se po ohlášení sankcí propadla o 12 až 16 miliard dolarů. Část jich byla zmrazena, část odepsána na burze. Tituly na ruském akciovém indexu připomínaly piloty kamikadze – střemhlav a ve vysoké rychlosti řítící se vstříc nárazu.

Třeba akcie největšího světového výrobce hliníku Rusal, který patří do Děripaskova impéria Basic Element, odepsaly polovinu své ceny; akcie největší banky a lakmusového papírku ruské ekonomiky Sberbank padly takřka o pětinu.

Panika ale zaplavila celý trh a výprodeji byly zasaženy i firmy, na které sankce původně vůbec nemířily. Třeba ocelářská firma Evraz, jejíž akcie na londýnské burze odepsaly přes osm procent.

Nově oznámené sankce ale mají a budou mít mnohem větší záběr než jen odepsání pár miliard u Putinovy ekonomické aristokracie. Zasáhnou celou ekonomiku země. Významné oslabení rublu vůči americkému dolaru totiž zdraží dovážené zboží, třeba elektroniku. A Rusové chtiví nového mobilního telefonu či notebooku nyní zaplatí o pět až deset procent navíc, odhaduje ruský deník Vedomosti. Jen kvůli sankcím.

Paradoxně je však možné očekávat i pozitivní efekt sankcí. To proto, že oslabující rubl by Rusům prodražil dovolenou v zahraničí, tvrdí server Deutsche Welle. Mnozí z nich tak nejspíš dají přednost dovolené v matičce Rusi, odborníci předpokládají, že vymění turecké pláže u Středozemního moře za pláže anektované, Krymské. A to je výhra pro tamní hoteliéry, kteří si beztak stěžují, že od anexe poloostrova si jich Moskva moc nevšímá.

Ta špatná zpráva pro Rusko ovšem je, že může být hůř. Američané zvažují, že sankce dále rozšíří kvůli ruské stopě v otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. A trhům, které již tradičně nesnášejí nejistotu, šoky a geopolitické napětí, vadí i spory USA a Ruskem ohledně Sýrie, kde obě země stojí na opačných barikádách. Spojené státy ve středu slíbily vystřelit rakety v reakci na válečné zločiny režimu, Rusko chce svého spojence bránit a rakety sestřelit.

Ruská vláda se mezitím snaží zachránit, co se dá. Zasaženým oligarchům slíbila finanční pomoc. To by mělo přijít co nejdříve, aby se zemi podařilo zastavit finanční krvácení. Zda se to podaří je nejisté. Investiční banka Morgan Stanley si to nemyslí: stáhla své doporučení pro nákup rublu a uvedla, že očekává odliv zahraničních investorů ze země.