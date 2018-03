Britský miliardář Branson koupil hotel s kasinem v Las Vegas. Chce ho zrekonstruovat

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Group Richard Branson koupil hotel s kasinem v Las Vegas. Z Hard Rock Hotel and Casino se tak během příštích měsíců stane Virgin Hotels Las Vegas, uvedla agentura AP.

Hotel, který nabízí asi 1500 pokojů a apartmá, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hotová má být do konce příštího roku a po celou dobu zůstane hotel v provozu.

Bransonova společnost Virgin Hotels koupila nemovitost od Brookfield Asset Management se skupinou partnerů včetně losangeleské investiční firmy Juniper Capital Partners. Podmínky obchodu zveřejněny nebyly.

Virgin Hotels zatím otevřela jediný hotel, a to v Chicagu. K dalším se chystá v několika městech včetně New Yorku, Dallasu, New Orleans, Washington i skotského Edinburghu.