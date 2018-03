Černý trh s lihovinami se nikdy nevymýtí, říká šéf Palírny u Zeleného stromu

Nedávno jste se přejmenovali a ze značky Granette & Starorežná Prostějov je nyní Palírna U Zeleného stromu. Původní jméno byla celkem známá značka. Proč jste ke změně přistoupili?

Starorežnou Prostějov jsme koupili v roce 2010. Už tenkrát měla firma v podtitulu jméno Palírna U Zeleného stromu. Připadá nám naprosto správné a logické vrátit se ke kořenům, k podstatě celé palírny. To byl stěžejní důvod, proč jsme se přejmenovali.

Kolik vás to bude stát? To není tak jednoduchá věc přejmenovat firmu a změnit loga.

Chystáme k tomu kampaň a teprve připravujeme rozpočet, takže přesnou částku nevíme. Budou to desítky milionů korun. Ale myslíme si, že se nám to do budoucna určitě vyplatí.

Stála koupě Starorežné za to?

Významně jsme posílili. Akvizicí jsme se stali dvojkou na trhu za Stockem. V rámci naší dlouhodobé strategie jsme si definovali, kterou pozici chceme na českém trhu zastávat – a touto koupí jsme cíl splnili. To neznamená, že se nadále nekoukáme na další potenciální akvizice. Ale podařilo se nám získat značky, o které jsme stáli, což je Hanácká vodka, Starorežná a další. Díky tomu zažíváme druhý rok po sobě dvouciferný růst prodejů. Dáváme do těchto značek nemalé investice, ale myslím, že se nám to vrací. A v rámci našich strategických segmentů, mezi které patří i vodka, jsme jednička. Takže ano – vyplácí se nám to.

Získali jste nějaké nové trhy?

Starorežná Prostějov měla na tuzemském trhu poměrně hodně podobné rozložení. V Česku se nám tak prodeje příliš nezvedly. Jiné to bylo v zahraničí, kde nám Starorežná přinesla zhruba dvacet exportních zemí.