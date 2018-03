Dividenda ČEZ by mohla být kolem 35 korun na akcii, odhadují analytici. Beneš: Návrh oznámíme v dubnu

Loni ČEZ vyplatil ze zisku roku 2016 dividendu 33 korun na akcii před zdaněním. Akcionářům tak bylo vyplaceno 17,8 miliardy korun, stát jako majoritní vlastník získal zhruba 12,4 miliardy korun. Čtyři roky předtím vyplatila firma akcionářům pokaždé dividendu 40 Kč na akcii. Většina oslovených analytiků předpokládá dividendu za loňský rok kolem 35 korun na akcii.

Místopředseda představenstva ČEZ Tomáš Pleskač se dnes opět vyjádřil k prodeji bulharských aktiv tuzemské firmy tamní společnosti Inercom. Podle něj plánovaná transakce letos sníží čistý dluh ČEZ zhruba o deset miliard korun. ČEZ dnes uvedl, že mu v roce 2017 klesl čistý dluh o devět procent na 134 miliard korun.

Přesnou cenu prodeje bulharských aktiv Pleskač neuvedl. Bulharský zpravodajský portál Kapital v únoru napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč). Pleskač dnes řekl, že nabídka Inercomu byla "suverénně nejlepší" a prodejní cena je výrazně vyšší, než uvedl Kapital. ČEZ chce z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady.

Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února. V Bulharsku vyvolala pochybnosti, zda tak malý podnik jako Inercom je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy Kč), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard Kč), uvedla agentura Reuters. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu.

Beneš v rozhovoru s Reuters a Bloomberg také řekl, že by ČEZ do poloviny letošního roku rád rozhodl o možné transformaci, která by mohla zahrnovat oddělení obnovitelných zdrojů energie a distribuce od tradiční výroby elektřiny. Transformace by podle Beneše zabrala dva až tři roky. Dodal, že letos ve třetím či čtvrtém čtvrtletí by mohl být oznámen tendr na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a možná také na stavbu nového bloku temelínské jaderné elektrárny.

Přes pozitivní výsledky ČEZ v pátek oznámil, že po 16 letech přestává sponzorovat Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Odůvodnil to tím, že musí šetřit. Beneš dnes uvedl, že ČEZ krátí náklady obecně. Firma podle něj kvůli negativnímu vývoji energetického trhu v posledních letech omezila nebo úplně ukončila řadu projektů, které podporovala. "Nemá z toho smysl vypichovat jednu konkrétní věc, protože my to takto nevnímáme," dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií společnosti.