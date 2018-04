Holub z ČNB: Hypoteční boom zpomaluje. Niedermayer upozornil, že na přísnější pravidla doplatí i střední třída

Podíl nových hypoték, kde úvěry představují maximálně 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti, se v druhé půlce loňského roku začal blížit hranici 15 procent, kterou doporučuje ČNB. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to uvedl ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) Tomáš Holub. Přesná čísla však ještě nejsou k dispozici, dodal. Podle agentury Moody´s přitom ještě ve druhém čtvrtletí loňského roku podíl těchto nových hypoték činil 28 procent.

Banky podle Holuba zpřísnily své úvěrové podmínky. "Boom na hypotečním trhu proto lehce zpomaluje. Ta opatření jsou v nějaké míře účinná, ale na druhou stranu nejsou tak silná, aby nějakým způsobem dramaticky zhoršila přístup k úvěrování. Spíš už ta spirála nemá tendenci neustále zrychlovat," řekl Holub. Loni ČNB mj. vydala doporučení, které bankám zamezuje poskytovat hypotéku nad 90 procent hodnoty nemovitosti.

Na novele zákona o ČNB, která jí má dát více pravomocí ohledně regulace hypoték, nyní pracuje ministerstvo financí. Vláda by ji mohla projednat v polovině roku. Nyní centrální banka svým doporučením omezuje parametr výše hypotéky k ceně nemovitosti. Podle Holuba je smyslem novely dát možnost ČNB upravovat i dva klíčové ukazatele - poměr splátek k měsíčním příjmům žadatele a výši úvěru (či celkového zadlužení) k ročním příjmům domácnosti.

Bývalý viceguvernér ČNB a europoslanec Luděk Niedermayer (nestr. za TOP 09) si není jistý, zda současné problémy na trhu s bydlením vyřeší další regulace. "Může se stát, že regulací budou hlavně postiženi lidé ze středních vrstev, protože ti se třeba nevejdou do toho limitu. A skončí to tím, že ty byty se budou stále více koncentrovat u lidí, kteří budou stále bohatší a kteří jim je budou za poměrně drahé peníze pronajímat," řekl Niedermayer.

Ratingová agentura Moody's na začátku dubna uvedla, že české banky se nedrží doporučení centrální banky ohledně limitů pro poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou nemovitosti, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku země. Ceny nemovitostí výrazně vzrostly, ale směrnice ČNB, jejichž cílem je omezit vysoce rizikové hypotéky, komerční banky podle Moody's plně nezohledňují. Podíl nových hypoték, kde úvěry představují 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti, ve druhém čtvrtletí roku 2017 činil 28 procent, což bylo vysoko nad 15 procenty, která doporučuje ČNB. Novější data zatím nejsou k dispozici.

Podle Holuba zpráva Moody's poukazovala na obdobný problém, na který poukazuje ČNB ve zprávách o finanční stabilitě delší dobu a pouze přehnaně vyvolala dojem, že jde o akutní problém. "Neřešíme tady žádnou akutní krizi, žádný akutní problém. My se tady snažíme reagovat na to, že zárodky krizí většinou vznikají v těch dobrých dobách a my teď žijeme v superdobré době. A v takové době mají domácnosti a někdy i banky přirozenou tendenci budoucí rizika podcenit a k tomu míří ta naše opatření," dodal Holub.

České banky poskytly za loňský rok lidem zhruba 105.500 hypotečních úvěrů za celkem 216,7 miliardy Kč. Průměrná úroková sazba hypoték letos v březnu stoupla na 2,46 procenta z únorových 2,36 procenta, jejich růst tak mírně zrychlil. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. Počet uzavřených hypoték byl v březnu přesto nejvyšší za letošní rok, když si hypotéku sjednalo 9087 klientů, o 1641 více než měsíc dříve. Meziročně byl počet hypotečních smluv nižší asi o 1300.