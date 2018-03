Hrad promluvil: Zemanův poradce je v Číně vyšetřovaný kvůli porušení zákona, ze CEFC odejde

Hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi potvrdili z ástupci Šanghaje a čínských úřadů, že šéf CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona. Podle vedení CEFC odejde z čela firmy. Mynář a jeho hradní tým se to dozvěděli při své návštěvě Číny minulý týden. Uvedl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. O budoucnosti Jie Ťien-minga jako prezidentova poradce se mluvčí v prohlášení nezmínil. Ve stejnou dobu zástupci evropské pobočky CEFC oznámili, že skupina stahuje žádost o navýšení podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k ČNB. Do skupiny CEFC Europe vstupuje další akcionář. Podle serveru Týden.cz získá téměř poloviční podíl čínským státem vlastněná společnost CITIC Group.

Mynáře do Číny doprovodil poradce prezidenta Martin Nejedlý a místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík. Podle Ovčáčka jeli na základě Zemanova rozhodnutí do Číny jednat s představiteli regionální vlády Šanghaje, kde sídlí společnost CEFC. Přítomni byli i další představitelé „příslušných úřadů a institucí“. „Čínská strana mimo jiné informovala o tom, že pan Jie Ťien-ming je vyšetřován pro podezření z porušení zákona," uvedl Ovčáček. Dodal, že "vyšetřování není vedeno proti právnické osobě CEFC China" a že se "všechny zúčastněné strany shodly na podpoře projektů česko-čínské spolupráce a projektů CEFC Europe v rámci One Belt One Road“ v Česku.

Zástupci Hradu se setkali také s vedením společnosti CEFC China. To je informovalo, že Jie Ťien-ming odejde z akcionářské struktury a z vedení společnosti. „Společnost i nadále považuje za jednu ze svých hlavních priorit rozvoj svých projektů v České republice,“ dodal Ovčáček. Důkazem toho podle něj je, že do CEFC Europe jako minoritní akcionář vstupuje „silná čínská společnost s rozsáhlými aktivy v Číně i v zahraničí“. Její zapojení bude znamenat otevření nových příležitostí a využití synergií. Týden.cz uvedl, že touto firmou je 156. největší společnost světa CITIC Group, kterou vlastní čínský stát.

CEFC dnes ČTK informovala, že skupina s ohledem na připravovanou změnu v akcionářské struktuře stahuje žádost o navýšení svého podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k ČNB. Společnost bude se svými partnery jednat o dalším pokračování tohoto projektu v nové situaci vstupu minoritního akcionáře do CEFC Europe. CEFC vlastní v J&T FG deset procent, chtěla podíl navýšit na 50 procent. ČNB podle serveru Echo24.cz na přelomu roku odmítla vydat souhlas s tím, aby CEFC získala 50procentní podíl. Podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázala původ peněz. Rozhodnutí nebylo konečné

„Mateřská CEFC China i nadále považuje projekty v ČR za jednu ze svých priorit a přikládá jim velkou důležitost. Vedení CEFC China jednoznačně potvrdilo garanci splacení půjčky u J&T Group, a to nejdéle v řádném termínu ke dni splatnosti,“ uvedl mluvčí CEFC Europe Pavel Bednář.

CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. CEFC Group (Europe) Company k 1. březnu posílila kapitál o 13,5 miliardy Kč na 14,65 miliardy Kč.

V Česku CEFC Group (Europe) Company koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slávie i stadionu v Edenu. CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur.