Huť Poldi Kladno čeká ve čtvrtek veřejná dražba, odboráři věří v nový start výroby

Dražit se budou podniky firem Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 milionů. Dražební jistotu je potřeba složit do čtvrtečních 10:00. Pokud licitátor nebude mít do té doby ověřeno, že na účet dražební společnosti byla tato částka připsána, tak se dražit nebude. „Mám čerstvou informaci, že dnes ráno ještě žádná jistota složena nebyla. Není to úplná výjimka, skládá se to většinou na poslední chvíli, ale teď už je to hodně blízko před dražbou,“ upozornil Sigmund.

Jaroslav Hradil z dražební společnosti Prokonzulta ČTK řekl, že o prohlídky podniku byl zájem. „Ze zákona jsou povinné dvě, ale protože jsme očekávali zájem lidí, tak jsme rovnou naplánovali tři termíny. Na všech prohlídkách byli nějací zájemci,“ uvedl Hradil.

Primátor Volf si není jistý tím, zda se případným prodejem může něco „zlomit“. „Jakmile někdo něco prodává v této části areálu, tak to vždycky znamená, že něco není v pořádku,“ řekl. Jeho předchůdce Jiránek, který se v Poldi v 70. letech minulého století vyučil a až do roku 1996 tam pracoval, vidí největší chybu v nezdařené privatizaci. Připomněl, že do dražby jde nyní jen malá část původního areálu. „Prodává se vykleštěný zbytek, který z mého pohledu nikdy neměl moc velkou šanci,“ míní Jiránek. Podle něj je také otázkou, zda by se podařilo získat zpátky šikovné lidi, kteří z firmy odešli a našli si práci jinde.

Hospodářka odborářů Poldi Marie Rezková je přesto optimistická a věří, že se podaří obnovit provoz. „Zájemci byli, a tak věříme, že se dražby někdo zúčastní, Poldovka se koupí a rozjede,“ uvedla. Sigmund už dříve řekl, že o huť projevila zájem rakouská firma Smart Stahl.

Podle obchodního rejstříku patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.

Jiránek poukázal na to, že po roce 1989 skončily vojenské programy nebo zakázky pro jadernou energetiku a definitivní tečkou za někdejší slávou kladenských hutí byl podle něj nástup podnikatele Vladimíra Stehlíka, pod jehož vedením se součásti holdingu postupně dostaly do konkurzu. Po rozpadu velkého podniku v areálu vznikla řada menších závodů, dnes tam fungují například Strojírny Poldi nebo Sochorová válcovna, kterou provozují Třinecké železárny.