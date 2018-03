Ministr zemědělství: Povinné zastropování dotací? Většina EU nesouhlasí

Většina unijních států souhlasila s tím, aby evropské dotace pro zemědělce nebyly po roce 2020 povinně kráceny podle velikosti farmy. Na Žofínském fóru to dnes řekl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Pro takzvané povinné zastropování by bylo jen pět zemí. České zemědělství by podle Milka při zastropování na 60.000 eur (zhruba 1,5 milionu Kč) na farmu přišlo o 5,2 miliardy korun. Finální znění nových pravidel ale stále není známé, Evropská komise by měla legislativní návrh představit letos v červnu.