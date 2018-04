Mzdy v Británii nedrží krok s inflací. Nepomáhá ani nízká míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti v Británii byla v zimních měsících nejníže od roku 1975. Během tří měsíců do února klesla na 4,2 procenta ze 4,3 procenta v předchozím tříměsíčním období do ledna. Růst mezd přesto zaostává za růstem inflace a očekáváním analytiků. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad.