Nemocnice budou společně nakupovat drahé přístroje, má to přinést velké úspory

Nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví budou do budoucna drahé přístroje nakupovat společně. Ministr v demisi Adam Vojtěch (za ANO) si od toho slibuje značné úspory. Nákupy nových i požadavky na obnovu starých přístrojů bude plánovat obnovená přístrojová komise ministerstva, kterou Vojtěch představil na dnešní tiskové konferenci.

„Jsme jedna ze šesti zemí EU, která nehodnotí přístroje podle HTA. To by se mělo napravit,“ řekl ministr. Systém HTA (Health Technology Assessment) vychází z prospěšnosti pro pacienta, kterou porovnává s vynaloženými penězi. Velká část přístrojů, které stojí řádově desítky milionů korun, je hrazena z evropských dotací. Jejich provoz ale hradí český systém veřejného zdravotního pojištění, musí být proto podle Vojtěcha co nejvíce vytížené.

Ministerstvo zřizuje deset fakultních nemocnic, pražské nemocnice Na Homolce, Na Bulovce nebo Institut klinické a experimentální medicíny, odborné a rehabilitační ústavy nebo 15 psychiatrických léčeben a nemocnic.

Podle ministra dosud nebylo rozhodování přístrojové komise příliš transparentní, nově jsou všechny podklady na webu. Žadatelé o schválení nového přístroje se často nedozvěděli, proč byla jejich žádost zamítnuta. Byla podle něj i podezření na tlaky na komisi z venčí. Nová komise, která má místo 40 členů 15 z ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, odborných lékařských společností a nemocnic, bude každé rozhodnutí odůvodňovat.

Komise může také na základě map, sestavených například z rozmístěných magnetických rezonancí, počítačových tomografů, přístrojů robotické chirurgie nebo diagnostických přístrojů, doporučit pořízení přístrojů v místech, kde chybí. Nedoporučí naopak jeho pořízení v místě, kde už je vyšetření dostupné.

„Nechali jsme si vypracovat přímo řízenými nemocnicemi výhled na deset let dopředu. Víme, že pět nebo šest nemocnic bude potřebovat novou magnetickou rezonanci do dvou nebo tří let. Věříme, že společným nákupem lze získat zajímavou slevu,“ dodal ministr.

Komise se bude scházet nejméně jednou za čtvrt roku, častěji v případě nahromaděných žádostí. „Různé dotační tituly vyžadují schválení přístroje ještě před přidělením grantu,“ vysvětlil náměstek ministra Roman Prymula. Nejkomplexněji bude komise posuzovat takové přístroje, které v Česku ještě nejsou, protože jsou velmi drahé, a je proto nutné zvážit, jestli mají dostatečný přínos pro pacienta.

Přístrojová komise za první dva roky svého působení od dubna 2014 projednala téměř 250 žádostí a nedoporučila 24 přístrojů. Odhadovaná úspora za ně byla asi 400 milionů korun.