Nespolehlivých plátců DPH ubývá, roste ale rychle počet firem s dluhem

Dluh na DPH má v Česku přes 13.000 subjektů. Kromě nespolehlivých plátců je to i 2780 nespolehlivých osob, které se zpravidla rekrutují z nespolehlivých plátců.Tento pojem byl zaveden novelou z loňského července s cílem zamezit snaze některých podnikatelů zbavit se označení nespolehlivého plátce DPH. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Nespolehliví plátci Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která je nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

„Pokud by firmy a podnikatelé, poté co se dostali na seznam nespolehlivých plátců, neměli možnost zrušit svoji registraci DPH, a přesunout se tak do kategorie nespolehlivých osob, v ČR bychom evidovali přes 13.000 nespolehlivých plátců DPH, což by znamenalo vysoké přírůstky firem,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Mezi nespolehlivými osobami je 17 procent subjektů v likvidaci.

Čtyři pětiny nespolehlivých plátců DPH tvoří společnosti s ručením omezeným, jde o 8375 subjektů. Na živnostníky připadá 12procentní podíl s 1229 subjekty. Podíl společností s ručením omezeným mezi nespolehlivými plátci kontinuálně roste, zatímco podíl živnostníků klesá.

Nejpočetnější skupinu nespolehlivých plátců DPH tvoří subjekty s tržbami do deseti milionů korun. V prvním čtvrtletí se však jejich počet snížil téměř o 800 a jejich podíl na celkovém počtu klesl o šest procentních bodů na 45,6 procenta. Naopak velmi přibývali nespolehliví plátci mezi firmami, které tržby podle klasifikace Českého statistického úřadu neuvádí nebo nevykazují. U tržeb nad jednu miliardu se počet firem snížil z 15 na tři.

Nespolehliví plátci DPH letos přibývají hlavně v Praze, kde jejich počet od konce loňského roku do konce března stoupl o 317 na 6023. S velkým odstupem následuje Jihomoravský kraj s 1319 nespolehlivými plátci DPH.