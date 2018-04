Netflix je na burze k nezastavení, jeho prudký růst pomohl i dalším americkým akciím

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,87 procenta a obchodování uzavřel na 24.786,63 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,07 procenta na 2706,38 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite pak přidal 1,74 procenta a obchodní den uzavřel na 7281,10 bodu.

Čtvrtletní výsledky Netflixu ukázaly, že firma zvýšila meziročně příjmy o 43 procent na 3,7 miliardy dolarů (75,6 miliardy Kč) a výrazně zvýšila i počet předplatitelů. Akcie firmy v reakci zpevnily o 9,2 procenta a dostaly se na nový rekord. Za letošní rok už přidaly více než 60 procent.

Zisky mezi zhruba jedním a devíti procenty měly také akcie firem jako je Facebook, Apple, Amazon či Alphabet, spolu s Netlixem označované jako FAANG. Po oznámení kvartálních výsledků naopak oslabily akcie investiční banky Goldman Sachs, byť firma hladce překonala odhady a zvýšila dividendu. Oslabily také akcie farmaceutické a kosmetické společnosti Johnson & Johnson.

Podle analytiků oslovených agenturou Reuters by zisky firem zahrnutých do indexu S&P 500 měly za první čtvrtletí vykázat v úhrnu růst o 18,6 procenta, nejvíce za sedm let.

Na devizovém trhu posiloval americký dolar. Těžil především z poklesu eura a britské libry, které mu pomohly překonat ranní pád na třítýdenní minimum. Kolem 22:00 SELČ přidával dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, méně než 0,1 procenta na 89,21 bodu. Euro na dolar ztrácelo do 0,1 procenta na 1,2373 USD a libra odepisovala 0,3 procenta na 1,4292 USD.