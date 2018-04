Penta se sítí lékáren Dr.Max vstupuje na čínský trh. Jednáme tam o koupi řetězců, řekl spolumajitel Dospiva

Investiční skupina Penta se svou sítí lékáren Dr.Max vstupuje na čínský trh. Partneři firmy Marek Dospiva a Jaroslav Haščák během středeční tiskové konference prohlásili, že jednají s čínskými společnostmi a řetězci o jejich akvizici. „V Číně je to běh na dlouhou trať. Zatím máme zpracovaný plán pro dalších pět let, pak naše tamní působení zhodnotíme,“ uvedl Dospiva.

Společnost Penta při vstupu na čínský trh počítá jak s akvizicemi, tak s organickým růstem. „Bude to kombinace, plánujeme tam stavět lékárny od nuly, ale zároveň jednáme o koupi drobných společností a celých řetězců,“ uvedl partner společnosti Penta Marek Dospiva s tím, že prozatím skupina plánuje investovat v regionu okolo Šanghaje.

Síť lékáren Dr. Max v loňském roce expandovala do Itálie, Rumunska a Srbska, do budoucna skupina zvažuje vstup i na další trhy jihovýchodní Evropy – například do Bulharska a Chorvatska.

„Já i Jaroslav Haščák jsme v Číně nějakou dobu žili, takže myslím, že dokážeme chápat specifika tamního trhu. U lékáren tam vidíme velký potenciál, z pohledu zákaznické zkušenosti tam jsou za Evropou 10 až 15 let, takže tam existuje prostor pro zlepšení,“ dodal Dospiva.

Loni provozoval Dr.Max v Evropě 1300 lékáren s celkovými tržbami přes 31 miliard korun, akvizicí společnosti A&D Pharma Group z přelomu roku se prodejní síť firma zvětšila na více než dva tisíce lékáren s celkovými tržbami téměř 60 miliard korun. „Investiční apetit neztrácíme,“ komentoval Dospiva.

Penta ve středu rovněž oznámila své hospodářské výsledky za loňský rok, při tržbách 178 miliard korun vykázala čistý zisk 6.22 miliard. Ten generovaly zejména společnosti Fortuna, Dr.Max, Prima banka a Privatbanka.

Penta je středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Vedle zdravotnictví působí ve finančních službách, výrobě, maloobchodu, realitách a mediálním odvětví. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 tisíc lidí. Penta působí ve více než deseti evropských zemích a má zastoupení v Praze, Bratislavě a Varšavě.