Pozastavení dotačního programu nechává v nejistotě sedm set firem, tvrdí Babiš. Chce přesvědčit Brusel, aby peníze neblokoval

„Pan ministr (průmyslu a obchodu v demisi Tomáš) Hüner dostal za úkol připravit krizový plán, kde bude jasně popsáno, kdo v rámci vlády co udělá. Cíl je přesvědčit Brusel o tom, aby peníze deblokoval,“ dodal Babiš.

Hüner v úterý uvedl, že chybné projekty v rámci tohoto operačního programu pokračují. Po dobu, než je projedná Evropská komise, budou hrazeny z národních zdrojů. Na žadatele tak nebudou mít žádný dopad, řekl ministr.

Chyby podle Hünera vznikly v letech 2015 až 2017. Tehdy ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) řídili ministři z ČSSD. „My jsme chyby postupně odblokovali, udělali jsme patřičná opatření. Ještě, než jsme dostali dopis od Evropské komise, následoval vnitřní audit. Budu iniciovat kroky k vyšetření a potrestání osob, které jsou za tyto komplikace zodpovědné,“ doplnil v úterý ministr.

Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 až 2020. Podle posledních informací v jeho rámci požádaly firmy o podporu pro 13.000 projektů. Z toho 4500 žádostí již splnilo podmínky a byly s nimi uzavřeny smlouvy o podpoře za celkem 45 miliard korun. Podpora z programu je zacílena přednostně na malé a střední podniky, kterých by se problémy dotkly nejvíce. Pokud by nejistota trvala delší dobu, neobešlo by se to bez makroekonomických dopadů, varoval už dříve mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.