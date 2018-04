Prodej Zentivy za téměř dvě miliardy eur: Sanofi exkluzivně jedná s Adventem

Francouzská farmaceutická skupina Sanofi zahájila exkluzivní jednání o prodeji své evropské divize generických léků Zentiva za 1,9 miliardy eur (48 miliard Kč) se soukromou investiční firmou sídlící v USA Advent International. Oznámily to dnes společnosti. Prodej by podle Sanofi měl být hotov do konce letošního roku, napsala agentura Reuters.