Snad Češi jednou vyjdou do ulic kvůli vysokým cenám bytů, říká exdeveloper Koch

Nizozemec s českými kořeny Paul Vincent Koch pracoval už od devadesátých let jako ředitel ING Real Estate Development, kde měl na starost realitní rozvoj v České republice a Maďarsku. Stojí například za slavným Tančícím domem v Praze. Development ale opustil a dnes se svojí Agentury pro finančně dostupné bydlení bojuje za rozvoj nájemního bydlení a kritizuje pomalou výstavbu i českou stavební legislativu. V rozhovoru pro deník E15 pořízeného v rámci festivalu Jeden svět říká, že lidé jednou kvůli závratným cenám bydlení vyjdou do ulic.

Desítky let jste byl developerem, dnes se ale věnujete boji za finančně dostupné bydlení. Jaká je situace v České republice?

Kvůli byrokracii a zastaralé legislativě se zde téměř nestaví. A čím míň je bytů, tím dražší jsou. Spočítali jsme, že v České republice je 1,1 milionů domácností, tedy dva miliony lidí, kteří dávají na bydlení více než 40 procent svého platu. To je absurdní. Ve vyspělých státech Evropské unie to je 20-25 procent.

Proč v Česku chybí nájemní byty?

Jakmile přišel kapitalismus, tak se všechno rozprodalo soukromníkům. Třeba prodávali byty v paneláku za 50 tisíc korun. Nikoho nezajímalo, co s tím panelákem bude za deset, dvacet let. Každý takový panelový dům má přitom velice krátkou životnost.

V Česku se totiž velmi cení „bydlení ve vlastním“ a pověst nájemného bydlení není příliš dobrá.

V západních zemích EU tvoří nájemné bydlení 35-50 procent trhu, v Česku je to jen zhruba 20 procent. Když skončil komunismus, všichni chtěli vlastnit dům. Já si myslím, že to byla taková reakce na to, že najednou přišel kapitalismus a svoboda.

