Trump udeřil na Čínu novými cly. Dotknou se dovozu za bilion korun, Američané to pocítí na vlastní kůži

Hodnota sankcí a cel by měla dosáhnout minimálně 50 miliard dolarů (asi 1 bilionu korun). Zmiňovaná je i částka o deset miliard dolarů vyšší. Každopádně je to dosud nejtvrdší krok, který Trumpova administrativa proti Číně učinila.

Washington viní Peking z krádeží duševního vlastnictví a technologií amerických firem. Ty měly čínské kroky připravit o miliardy dolarů. Trh pak díky Číně podle obhájců restrikcí přišel o tisíce pracovních míst.

Boty, oblečení i elektronika

Sankce a cla se týkají dovozu čínského zboží do Spojených států. Zasáhnou takřka sto odvětví včetně těch, které běžný Američan pocítí už při první návštěvě obchodu – obuvnictví, oblečení nebo elektronika. Konkrétní seznam má teď do dvou týdnů vypracovat úřad obchodního zmocněnce USA.

Kromě toho Trumpův krok citelně dopadne na čínské investice do amerických společností a nemovitostí. I ty chce prezident omezit, aby čelil ambiciózní politice Pekingu v oblasti průmyslu, umělé inteligence a mobilních technologií. Trump chce od ministerstva financí slyšet konkrétní opatření. V současnosti Čína v USA investuje desítky miliard ročně.

Čína tvrdí, že z jejích investic v USA mají prospěch obě strany. Podle mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying nestojí Peking o obchodní válku. Číňané ale už dříve prohlašovali, že jsou připraveni na kroky Washingtonu odpovědět. Nyní to bez bližších podrobností zopakovali. „Pokud by přišel den, kdy by USA učinily opatření, které by poškozovalo naše zájmy, rozhodně přijmeme rázné a nezbytné protiopatření, abychom je ochránili,“ zmínila dříve mluvčí.

Pokračování protekcionismu

Trump krokem pokračuje ve svém protekcionistickém snažení, které zahrnovalo například hojně kritizovaná cla na dovoz hliníku a oceli. I ta byla namířená proti Číně. Šéf Bílého domu se nijak netajil tím, že mu vadí především levná čínská ocel, která zaplavuje Evropu a Spojené státy.

„Používají dumping u oceli a ničí náš ocelářský průmysl. Dělají to po desetiletí a já to zastavím,“ vyhlašoval už loni v létě odhodlaně Trump a dodával, že „když nemáte ocel, nemáte zemi.“

Efekt nových opatření má být přitom silnější než v případě cel na hliník a ocel. U nich se počítá s dopadem na dovážené zboží v hodnotě asi 33 miliard dolarů (cca 680 miliard korun). Nyní se mluví o již zmíněných 50 miliardách.

Na rozdíl od předchozího kroku má ale nyní Trump na své straně Kongres. V něm převládá podpora činů namířených proti Číně. Před cly na hliník a ocel naopak mnozí zákonodárci včetně republikánů Trumpa odrazovali.

Společný postup by byl efektivnější, tvrdí kritici

Zatímco politikům se nejnovější plán líbí, nadšení z něj nejsou zástupci byznysu. Ten dlouhodobě obhajuje obchodování s Čínou navzdory obviněním z krádeží duševního vlastnictví. Nyní mezi podnikateli narůstá nespokojenost.

„Soustředěná snaha řešit problémy je lepší než ukládání sankcí, které přinesou vedlejší škody americkým domácnostem, zemědělcům a výrobcům,“ komentoval Trumpův krok Jake Parker, viceprezident Americko-čínské obchodní rady.

Spokojenost nepanuje ani mezi ekonomy. Ti sice uznávají, že je potřeba proti čínským nekalostem zasáhnout, raději by však viděli koordinovanou snahu USA a jejich spojenců než Trumpovy sólové akce.

„Bude daleko efektivnější, když budou postupovat společně. Fakt, že Spojené státy dělají tohle všechno samy, zřejmě oslabuje jejich pozici,“ domnívá se Meredith Crowley, expertka na mezinárodní obchod z Univerzity v Cambridge.

Evropská unie přitom letos v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu připustila, že by společenství mohlo s USA spolupracovat. Místo toho se však Bílý dům uchýlil k zavedení cel, která dopadla i na EU, čímž Brusel jen popudil a dočkal se hrozeb odvetných opatření.