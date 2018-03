USA chtějí přimět Čínu k většímu otevření ekonomiky. Žádají snížení cel na automobily

Americký ministr obchodu Steven Mnuchin a obchodní zmocněnec Robert Lighthizer podle listu v dopisu kromě nižších cel na automobily rovněž požadují, aby Čína zvýšila nákupy amerických polovodičů a poskytla americkým podnikům větší přístup na čínský finanční trh.

Adresátem dopisu byl nový čínský vicepremiér Liou Che, který má na starosti ekonomiku. Mnuchin nyní navíc zvažuje, že vyrazí do Pekingu k osobním jednáním, píše The Wall Street Journal.

Mnuchin a Liu spolu již o víkendu telefonicky hovořili. „Diskutovali o obchodním deficitu mezi našimi dvěma zeměmi a zavázali se pokračovat v jednání o nalezení způsobu jeho snížení vyhovujícího oběma stranám,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva obchodu.

Podle zdrojů listu Financial Times již Peking nabídl, že bude v USA nakupovat více polovodičů na úkor dodavatelů z Jižní Koreje a Tchaj-wanu. Čína by prý rovněž chtěla do května dokončit nové regulační předpisy, které by umožnily zahraničním finančním podnikům vlastnit většinové podíly v čínských společnostech obchodujících s cennými papíry.

Deficit Spojených států v obchodování s Čínou se v loňském roce zvýšil o osm procent na rekordních 375 miliard dolarů (7,7 bilionu Kč). Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně kritizoval Peking za nekalou obchodní politiku, která podle něj za vysokým schodkem stojí.

V poslední době rostou obavy z obchodní války mezi USA a Čínou, tedy dvěma největšími ekonomikami světa. Trump minulý týden podepsal dekret, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč). Opatření je reakcí na údajné čínské krádeže amerického duševního vlastnictví.