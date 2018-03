V dluhové pasti je milion Čechů. Musí se to řešit, říká insolvenční správce Michal Žižlavský

Ve sněmovně se aktuálně řeší návrh na takzvané nulové oddlužení lidí v dluhové pasti. Co o něm soudíte?

Nulové oddlužení bude zásadní změna. Dnes musejí dlužníci zaplatit věřitelům nejméně třicet procent. Podle navrhované úpravy bude možné, aby nezaplatili vůbec nic. Problém dluhové pasti, kdy lidé nedokážou uhradit své závazky, ani kdyby je spláceli celý život, je v celé Evropě, netýká se jen České republiky. Řada vyspělých zemí nulové oddlužení má, takže to není žádný náš pokus. Současně je třeba říci, že je to reálný problém. Odhaduje se, že v dluhové pasti je v České republice zhruba milion osob. To nějaké řešení vyžaduje.

Je tedy navrhované řešení v pořádku?

Nevede se podle mě poctivá debata o nákladech nulového oddlužení. Je tam snaha všechno přenést jen na věřitele bez toho, že by se do řešení zapojil stát. Neprobíhá ani seriózní diskuze o tom, že to bude mít další nároky na insolvenční správce a soudy a že to bude potřeba finančně a materiálně zajistit, pokud nemá dojít ke kolapsu systému.

Jaká by měla být role státu?

Stát je významným věřitelem a také u lidí v dluhové pasti platí nemalé dávky na různých podporách. Tyto osoby navíc žijí mimo ekonomiku, takže státu nepřinášejí daně. Je to tedy problém, který stát dnes stejně v nějaké podobě platí. Asi by bylo možné, aby s těmito prostředky vešel do procesu oddlužení, aby všechno nešlo jen k tíži věřitelů. Je totiž nelogické, že stát svou regulací věřitelům vezme majetek v podobě jejich pohledávek a nijak se na tom sám nepodílí. To není fér.

Co bude návrh znamenat v případě schválení pro insolvenční správce?

