Ve Škodě Auto houstne atmosféra. Odbory vypověděly dohodu o směnách, hrozí stávkou

Kolektivní jednání v automobilce Škoda Auto v Mladé Boleslavi vstoupila do ostřejší fáze. Odbory Škody Auto totiž vypověděly dohodu o flexikontech, tedy směně navíc z pátku na sobotu v závodě v Mladé Boleslavi. Odboráři zároveň přistoupili na možnost dalšího kola kolektivního vyjednávání ve čtvrtek. V případě krachu jednání vypoví odbory také dohody o vícesměnných systémech pracovní doby. Pokud nastane stávka, budou odboráři požadovat růst tarifních mezd o 14 procent. Odbory to dnes uvedly na svém webu .

Při úterním vyjednávání vyjádřila firma podle odborů ochotu zaokrouhlit variabilní bonus na 60 000 korun, původně činil bonus lehce přes 57 000 korun. „Nabídka firmy nebyla akceptována, je nedostatečná,“ kontrovali ovšem odboráři.

Při neúspěchu jednání plánují odboráři vypovědět dohody o vícesměnných systémech pracovní doby nejpozději do konce dubna. Dohodu uzavřela automobilka s odbory loni v prosinci, platná je do konce letošního roku. Klasický systém práce ve Škodě činí 15 směn za týden, továrna v Kvasinách na Rychnovsku má do konce letošního roku fungovat v osmnáctisměnném systému, lakovna v Mladé Boleslavi v sedmnáctisměnném systému. Zaměstnanci se tak mezi sebou dělí také o pracovní soboty. V případě vícesměnných systémů se však týdenní pracovní doba zaměstnance nemění, jen se rozděluje do více dnů, lidé za ně navíc dostávají speciální příplatky.

Firma chtěla vícesměnné systémy, tedy pracovní sobotu jako běžný den zavést i v mladoboleslavském závodě, čímž podmiňovala růst mezd. Odboráři proti tomuto požadavku tvrdě vystoupili a odmítli ho, firma následně od této podmínky upustila, a vyjednávání se tak vede jen o růstu mezd.

Kolektivní jednání se vedou od začátku roku. Odboráři v posledním vydání týdeníku Škodovácký odborář upozornili, že bude-li odmítnuta i poslední nabídka, vyhlásí stávkovou pohotovost. Nato se spustí všechny mechanismy přípravy zákonné stávky. Stávku lze vyhlásit po neúspěšném jednání před zprostředkovatelem.

Zvýšení tarifů znamená pro zaměstnance automaticky i vyšší osobní ohodnocení a také vyšší zaručený bonus, který se počítá právě z těchto dvou složek. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škoda Auto činila loni 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent víc než v roce 2016.

Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.