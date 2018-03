Výnosy z těžby i prodeje bitcoinů podléhají podle Finanční správy zdanění

Výnosy z těžby nebo prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn podléhají dani z příjmu. Vyplývá to z vyjádření Finanční správy pro ČTK. Daň z příjmu je v takovém případě 15 procent z rozdílu mezi nákupem a prodejem měny. Pro daňové přiznání lze podle správy použít například přepočet z amerických dolarů, který uvádí řada burz obchodujících s virtuálními měnami, například Btc-e nebo bitStamp. Podle odborníků, vyjádření Finanční správy nezahrnuje všechny situace.

„Zdanitelným příjem z pohledu daní z příjmů je až zpeněžení vytěžených bitcoinů nebo jejich směna za jiné zboží nebo služby,“ uvedla správa. Zdanění virtuálních měn přitom přitom není v současnosti v ČR přímo ošetřené zákonem. K dispozici je podle odborníků pouze vyjádření Finanční správy, které ale podle nich nepostihuje všechny situace. V řadě případů tak lze očekávat ustálení praxe až na základě rozhodnutí soudů. Daňové přiznání k příjmu je přitom třeba letos odevzdat do 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 2. července.

„Názorů (na zdanění bitcoinů) je hodně, ale jen málo uslyšíte na trhu radu nedanit vůbec. Vždy by měl poradce říci, že by to bylo dobré nějakým způsobem zdanit,“ uvedl daňový expert společnosti Apogeo Jiří Žežulka.

Finanční správa upozornila, že otázka, kam zařadit virtuální měny, se řeší celosvětově. „Za Evropskou unii je to Evropská centrální banka, která by v okamžiku, kdy dojde ke shodě, měla vydat doporučení jednotlivým členským státům,“ uvedla.

Evropské dohledové orgány minulý týden varovaly před vysokými riziky spojenými s nákupem nebo držením virtuálních měn, jako je například bitcoin. ČNB již dříve uvedla, že v případě bitcoinu nejde o peněžní prostředky podle zákona o platebním styku, tedy ani o bezhotovostní peníze, ani o tzv. peníze elektronické. Výměna bitcoinů není ani směnárenským obchodem a bitcoiny nejsou považovány ani za investiční nástroj.

Finanční správa tak hodnotí virtuální měny jako věc. Nevztahuje se tak na ně ani takzvaný časový test, který platí u jiných investic. I po třech letech držení tak zisk z bitcoinu podléhá zdanění. Příjmy z virtuálních měn správa nepovažuje také za příležitostný příjem, který je do určité výše od daně osvobozen.

Od počátku letošního roku bitcoin ztratil výrazně na své hodnotě. V současnosti se obchoduje za zhruba 8400 dolarů (173.000 Kč). Ještě v prosinci se přitom virtuální měna prodávala za téměř 20.000 dolarů a za celý loňský rok zpevnila o více než 1300 procent.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.