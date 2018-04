Americký ministr spravedlnosti děkoval Pelikánovi za vydání Nikulina

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions v pondělí telefonicky poděkoval svému českému protějšku Robertu Pelikánovi (ANO) za to, že rozhodl o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Potvrdila to mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. O Nikulinovo vydání usilovalo i Rusko, po Pelikánově rozhodnutí ale Nikulin koncem března odletěl do USA, kde čelí obvinění z útoků na sociální sítě.