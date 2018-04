Andrt z ČSSD: Hamáček se Zimolou nemluví stejným jazykem, na sjezdu můžou přijít o mandát

Vyjednávání ČSSD s hnutím ANO o vládní spolupráci vrcholí. Zdaleka ne všichni straníci jsou ale spokojení s tím, jak předseda Jan Hamáček a první místopředseda Jiří Zimola postupují. Ostrá kritika k trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi se ozývá třeba z Ústeckého kraje. Podle předsedy tamní organizace ČSSD Miroslava Andrta bude jasněji po pátečním setkání předsednictva. Už nyní má ale pocit, že vedení nepostupuje jednotně a tak, jak by si straníci přáli. „Nabyl jsem dojmu, že oba čelní představitelé nemluví stejným jazykem. To je jedna z otázek, kterou na ně budu směřovat na pátečním předsednictvu a možná i na sjezdu (o víkendu v Hradci Králové – pozn. redakce). Mandát, který obdrželi od delegátů je sice na dva roky, ale sjezd má plné právo to přehodnotit, pokud toto nedokážou srozumitelně vysvětlit,“ říká Andrt v rozhovoru pro INFO.CZ.

Krajská organizace v Ústeckém kraji se usnesla na tom, že ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba. Stále vaše rozhodnutí platí?

Určitě. Shodli jsme se na tom, je to pro nás nepřekročitelná podmínka. V průběhu vyjednávání jsme navíc nezaznamenali jakékoliv ústupky ze strany ANO.

Projednáváte toto téma v regionu průběžně s tím, jak se vyvíjí vyjednávání ANO s vedením ČSSD?

Je to stále velmi živé. V minulém týdnu nás navštívil pan předseda Hamáček a věci jsme s ním probírali. Tlumočili jsme mu, že tento postoj je pro nás velmi důležitý. Myslím, že s ním je spojený i osud budoucí sociální demokracie. Jedná se o to, zda budeme tuto podmínku ze zásady držet, nebo nikoliv.

V čem vidíte největší problém?

Nejde ani tak přímo o osobu Andreje Babiše, ale o vyjádření hodnot politické kultury. Jde o hodnoty, které sociální demokracie dlouhodobě prosazuje. Kdybychom najednou tento postoj změnili, tak popřeme i sami sebe. Je pravda, že existují programové průniky, ale i personální otázky jsou důležité. Jsou to symboly pro celou společnost.

Jaká byla reakce předsedy Hamáčka na váš postoj?

My jsme si od něj nechali vysvětlit jeho postoj. Zvolil tu strategii, že se nejprve bavil o programovém průniku, poté o roli ČSSD a jejím zastoupení ve vládě. Nakonec zůstaly personální otázky, kterými jednání (s hnutím ANO – pozn. redakce) vlastně vrcholí. Myslím si, že tato strategie není špatně zvolená. Na druhou stranu nechápu, proč máme měnit duši za košili. Hodnoty, které zastáváme, jsou pro nás cennější než funkce, které jsou podmíněné touto osobou, kterou chce ANO za každou cenu zachovat v čele vlády.

Jan Hamáček s Jiřím Zimolou nyní s ANO vyjednávají o tom, že by Andrej Babiš zůstal v čele vlády. Na oplátku by ale sociální demokracie získala ministerstvo vnitra nebo financí. Ani to pro vás nepředstavuje řešení?

Obávám se, že toto prostě nestačí. To je ústupek, kterým popíráme hodnoty sociální demokracie. Historicky jsme prosazovali určité zásady. Myslím, že jsme byli sebevědomou stranou, která přečkala druhou světovou válku, doby, kdy jsme byli perzekuování v době komunismu. Nyní myslím, že nastává další zlomový moment. V pátek slavíme sto čtyřicet let. Pevně doufám, že se tomuto lacinému zaprodání se vyhneme.

Co se tedy podle vás stane ve čtvrtek? V ten den by mělo dojít k finálnímu jednání sociální demokracie s ANO o vládě.

Nevím, co se stane ve čtvrtek. Vím ale, co se stane v pátek. Na ten den je svolané mimořádné předsednictvo, takže předpokládám, že se závěrem vyjednávání – pokud zase nebude všechno komunikováno pouze přes média – budeme jako předsednictvo strany seznámeni. Bude nám představena finální varianta, která bude následně projednaná na sjezdu. Možná, že už na předsednictvu si řekneme, jestli nám jde více o funkce, nebo o voliče a naši věrohodnost a srozumitelnost pro ně.

S čím na toto setkání jdete?

Já mám zatím od našeho kraje mandát, abychom drželi usnesení, které jsme si dali. Doufám, že strana sociálně demokratická, která byla před Andrejem Babišem, zůstane i po něm. Nechci, abychom dali přednost funkcím. Mám ale pocit, že některé osoby možná více touží po pozicích než hodnotách.

Koho máte na mysli?

Přiznám se, že poslední dobou mi přijde, že naši dva stávající představitelé nemluví úplně stejným jazykem. Cítím, že tam je určitý rozpor ve vnímání situace. Čekám, že nám toto kolegové v pátek vysvětlí.

Máte zprávy z ostatních krajů? Jaký názor mají další krajské organizace? A jak vůbec vypadá rozdělení sil uvnitř sociální demokracie? Na straně Jiřího Zimoly je například platforma Zachraňme ČSSD.

To nemohu takto odhadovat. My komunikujeme průběžně se zástupci dalších regionů. Když jste zmínila platformu Zachraňme ČSSD, tak jsem dost dobře nepochopil, čemu pomáhá. Nerozumím tomu, proč její hlavní lídr, který se stal mezitím statutárním místopředsedou, živí jakousi paralelní strukturu, když je v této chvíli součástí vedení strany.

Pevně doufám, že kolegové vyjednávají ve prospěch ČSSD, že všem jde o naši hodnotnou a historií prověřenou značku. Ale nemohu předjímat, zda jsou opravdu všichni na jedné lodi. Já doufám, že ano. V pátek se to snad dozvíme.

Doufám, že v pátek, kdy se má připomenout 140 let ČSSD, půjde o akt slavnostní, a nikoliv pietní.

Jak moc jste spokojený se současným vedením? Myslíte, že by se proti němu straníci mohli postavit kvůli tomu, jak postupují ve vyjednávání s ANO?

Je mi líto, že přestože by se předsednictvo mohlo scházet každý týden a průběh vyjednávání komentovat a odsouhlasovat, tak řadu informací jako reprezentanti krajských organizací chytáme z médií. Jak jsem říkal, nabyl jsem dojmu, že oba čelní představitelé nemluví stejným jazykem. To je jedna z otázek, kterou na ně budu směřovat na pátečním předsednictvu a možná i na sjezdu. Mandát, který obdrželi od delegátů sjezdu je sice na dva roky, ale sjezd má plné právo to přehodnotit, pokud toto nedokážou srozumitelně vysvětlit.

Jedná se i o komunální úroveň. Působím i jako místostarosta a musím to umět vysvětlit i běžným lidem na městě, kteří se mě ptají, proč mluví (vedení – pozn. redakce) v jednu chvíli tak a v druhé jinak. Proč jeden akcentuje spíše pozice a druhý na to neumí srozumitelně reagovat. Sám to kolikrát nedokážu vysvětlit svým spolustraníkům, natož občanům, s nimiž se dennodenně setkávám.

Kritiku od straníků nevzbuzuje jen vláda s Andrejem Babišem, ale také podpora komunistů. Představuje pro vás problém?

Byl jsem upřímně řečeno celkem rozladěn z vyjádření pana předsedy Filipa (předseda KSČM Vojtěch Filip – pozn. redakce), který se v jednu chvíli nechal slyšet, že si bude klást i personální podmínky směrem k nám. To nás podle mě staví pro vyjednávání do nedůstojné pozice. Zároveň dohoda mezi Andrejem Babišem a předsedou komunistické strany je v podstatě vázaná jednorázově na hlasování o důvěře vládě. A kdo nám zaručí, že veškerá další politika, to, jak se bude hlasovat a podobně, není domluvené úplně jinak? Nás to dostane do pozice, která bude navenek působit, že jsme demokraticky legitimizovali vládu, ale ve výsledku se staneme rukojmím a loutkou v hrách, v nichž nebudeme aktéry.

Během společných čtyř let vládnutí jsme si navíc vyzkoušeli, že i když jsme měli silnější pozici, tak jsme neodehráli důstojně svou roli z hlediska dopadů. Veškeré naše úspěchy nám byly vzaty. Neprodali jsme myšlenky, za které jsme bojovali. A dostali jsme se do velmi pasivní role. V tuto chvíli máme výchozí pozici ještě mnohem horší.

Co by tedy měla strana udělat?

Na podzim náš čekají volby, ty možná nejdůležitější: komunální. Na nich stojí a rodí se demokracie v jednotlivých místech. Naší úlohou by nyní mělo být prodat výsledky, kterých jsme na městech docílili a volby vyhrát. Pokud to na podzim nedokážeme, tak hrajeme o osud celé sociální demokracie. Obávám se, že toto spojenectví s ANO naši pozici pro komunální volby příliš neposílí.

Jakou roli v tom všem hrají finance? Po neúspěchů v parlamentních volbách jste jako strana přišli například o výrazné příspěvky na poslance.

To je na jednu stranu pravda. Na druhou stranu jsme stále stranou, která tu působí dlouhodobě, přežila řadu těžkých chvil. Není to pro nás faktor, který by nás limitoval na prvním místě. Je to faktor, který lze přizpůsobit. Myslím, že když důvěryhodnost obhájíme před voliči, tak si přirozenou pozici udržíme.

Dnes se dá politika dělat mnohem efektivněji. Třeba přijde na přetřes otázka, zda nezefektivnit naší organizační strukturu, více zapojit lidi, kteří jsou na uvolněných pozicích, aby více pracovali pro stranu směrem dovnitř. V případě Ústeckého kraje, je naše krajské sídlo stále v našem vlastnictví, takže i kdyby se mělo šetřit na provozu okresních sekretariátů, tak základna může fungovat na centrále. Nemyslím si, že nás musí položit finance. Obávám se, že nás spíše položí to, že se zpronevěříme ideálům, za které jsme roky bojovali.