ANO si předchází ČSSD, navrhne změny nemocenské. Zaměstnavatelé by platili od prvního dne nemoci

Při vládních vyjednáváních se sociálními demokraty, kteří trvají na zrušení takzvané karenční doby, hnutí ANO navrhne, aby zaměstnavatelé vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Lidé by tak za stejné náklady firem dostali peníze i za první dny stonání, nyní zaměstnavatelé proplácejí 4. až 14. den. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes novinářům řekl, že po uplynutí 11 dnů nemoci by na sebe náklady vzaly pojišťovny. Předseda ČSSD Jan Hamáček postoj ANO uvítal, považuje ho za důkaz, že vyjednávat se vyplatí.