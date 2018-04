Babiš chce mít slabšího partnera, vysvětluje si odmítnutí zklamaný Okamura

Zástupci ANO a ČSSD budou o možné obnově jednání o vládě hovořit v pondělí večer. Sociální demokraté se dnes na zasedání užšího vedení dohodli, že vyčkají, s jakým návrhem ANO přijde. Rozhodující slovo by pak mělo předsednictvo ČSSD příští pátek. Obnovu rozhovorů se socialisty upřednostnil ve čtvrtek výbor ANO před vyjednáváním s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie, což doporučoval prezident Miloš Zeman. Rozhodnutí ANO nemile překvapilo šéfa SPD Tomia Okamuru, naopak místopředseda KSČM Jiří Dolejš ho označil za logické. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v neděli bude situaci konzultovat se Zemanem, vládu s důvěrou chce do prázdnin.

K podmínkám, které ANO navrhne pro obnovení jednání, se podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka vysloví předsednictvo ČSSD. První vyjednávání ANO a ČSSD dospěla v otázce programu prakticky ke kompletní dohodě, zkrachovala ale na personáliích. ČSSD vadila účast trestně stíhaného Babiše ve vládě, ANO od jeho nominace odmítlo ustoupit a nesouhlasilo ani s tím, že by jako garanci nezávislého vyšetřování přenechalo sociálním demokratům ministerstvo vnitra.

Odstoupení od jednání s ANO pozitivně hodnotili delegáti víkendového sjezdu ČSSD, kritika směřovala především na Babišovo vyjadřování na adresu ČSSD. Nyní se většina oslovených sociálních demokratů staví k obnovení rozhovorů spíš pozitivně, ale míč je podle nich na straně ANO. Místopředseda strany Martin Netolický hovoří například o nutnosti záruk, jak by se v koalici řešily spory. S odkazem na spolupráci ANO v hlasováních s KSČM a SPD uvedl, že by nesměla existovat paralelní koalice v dolní komoře. Poslanec Ondřej Veselý by koalici chtěl jen v případě, kdy by od ANO přišla "supernabídka".

Babiš nechtěl upřesnit, jaké podmínky ČSSD navrhne. Uvedl, že na jednání stranického výboru se podvolil většině a také hlasoval pro obnovu rozhovorů. Dosavadní průtahy v jednáních podle něj měly objektivní důvody, například čekání na sjezd socialistů. Nyní by chtěl dohodu co nejrychleji a vládu s důvěrou pokud možno do prázdnin.

Okamura odmítnutí SPD a zájem ANO jednat s ČSSD interpretuje jako snahu vítěze voleb mít slabšího a servilnějšího partnera. Příklonem k dohodě s ČSSD místo s SPD podle něj byl nemile překvapen zřejmě i Zeman. Dolejš vnímá rozhodnutí ANO jako logické, KSČM by podle něj mohla tolerovat kabinet ANO a ČSSD, protože i jejich programové prohlášení by mohlo být poměrně rozumné.

Opoziční strany zůstávají kritické. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše nyní ANO pouze dělá, že jedná. Babiš ve vyjednáváních selhává a štěpí nejen klub ANO. Podle předsedy ODS Petra Fialy není vyloučeno, že návrat k jednání s ČSSD je jen trik, který má uchlácholit veřejnost, a ANO se poté znovu obrátí k SPD a KSČM. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek považuje za hlavního viníka toho, že v Česku není stále vláda s důvěrou, prezidenta Zemana.

Hlavě státu chce Babiš o víkendu vysvětlit, co se stalo. Naposledy se Zemanem mluvil v úterý, kdy mu doporučil jednat s KSČM a SPD. Zeman by se měl kvůli politické situaci setkat i s představiteli dalších politických stran. Domluvenou má na příští týden schůzku s Bartošem, Fialou či šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem. O termín si řekl také Hamáček.

Podle politologů oslovených ČTK je nyní ČSSD v silnější pozici vůči ANO, než byla před týdnem. Obnovení rozhovorů však podle nich neznamená, že nyní skutečně společná vláda obou stran vznikne.