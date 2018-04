Babiš: ČSSD jsem je neurážel, to je nesmysl. Jednalo se v normální a vstřícné atmosféře

Hamáček se Zimolou širšímu vedení strany představili, jak jednání s ANO v posledních týdnech postupovala. "Předsednictvo pak jednomyslně všemi hlasy přítomných schválilo náš postup ve vyjednávání o případné koalici a také ukončilo jednání s hnutím ANO o vytvoření případné koalice," uvedl Zimola. O závěru plánuje v sobotu informovat sjezd ČSSD v Hradci Králové, očekává, že delegáti věc vezmou na vědomí.

ANO podle Zimoly zvolilo cestu, kdy odmítlo stabilní vládu, která by hlasovala pro lidi a ČR. "Není to ČSSD, kdo je za to odpovědný, je to hnutí ANO s ohledem na podmínky, které si kladlo a které nebylo ochotno jakkoli měnit," uvedl. Odmítl výroky šéfa ANO Andreje Babiše, že ČSSD šlo při jednáních pouze o místo ministra vnitra pro Hamáčka. "Je to jen marketingový tah, který zastírá podstatu věci, kterou je trestní stíhání nejvyššího člena české vlády," prohlásil.

ČSSD ve čtvrtek odstoupila od jednání kvůli tomu, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant rozdělení společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Babiše v roli premiéra. Babiš čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. V posledních týdnech podle informací ČTK čelili lídři ČSSD tlaku od straníků, kterým vadila Babišova vyjádření v médiích v průběhu jednání a neochota ANO k personálním ústupkům.

S řešením nyní musí podle Zimoly přijít Babiš. Zimola předpokládá, že prezident Miloš Zeman se bude chtít nechat od Babiše informovat, proč vyjednávání nedopadlo úspěšně. "My jsme připraveni ho informovat, proč jsme nemohli přijmout podmínky, které nám ANO dávalo. Nebylo to o personáliích, Janu Hamáčkovi, ministerstvu vnitra, ale o celém komplexu urážek, kterými pan Babiš opakovaně častoval sociální demokracii a kde z ní opakovaně činil nikoliv koaličního partnera, ale přívažek ke svému většinovému vládnutí," řekl Zimola.

Babiš ale obvinění z urážek sociálních demokratů označil za nesmysl. "Já jsem je neurážel. Já si myslím, že občané si můžou vyhledat vyjádření pana (předsedy Senátu Milana) Štěcha nebo pana (senátora Jiřího) Dienstbiera, kteří mě urážejí osobně," řekl České televizi. Jednání se podle něj odehrávala v normální a vstřícné atmosféře. "Já jsem jenom konstatoval, že my jsme byli ve vládě s bývalým vedením sociální demokracie, které podle mých informací stálo za všemi kauzami, vymyšlenými kauzami na moji osobu, a vyvrcholilo tím, že mě pan (bývalý premiér Bohuslav) Sobotka vyhodil z vlády," dodal Babiš.