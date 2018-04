Babiš hraje o jediné, aby zůstal na svobodě. Vše ostatní jsou povídačky, tvrdí Farský

Podle předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jana Farského sice může Andrej Babiš pořád dokola vykládat o tom, jak mu jde o otevírání nových silnic, o investice a o lidi, ale to jediné, o co mu jde a o co hraje, je, aby se udržel na svobodě. „Vše ostatní jsou jen povídačky pro občany. A taky pro jeho poslance, kteří tomu asi chtějí věřit,“ tvrdí Farský v rozhovoru pro INFO.CZ. Pokud by ale podle něj otevřeli oči, zjistili by, že je Babiš pouze používá jako svůj mocenský nástroj.

Do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS byl zvolen zástupce hnutí ANO. Někteří opoziční poslanci reagovali tím, že je to snad ještě horší, než když byl do stejné pozice zvolen komunista…



I z mého pohledu tomu tak je.



Není to už přece jen trochu hysterická reakce?



Ať je tady v představách Andreje Babiše a Miloše Zemana jakákoli koalice, vždycky v ní figurují komunisté a hnutí ANO a podle situace se střídají sociální demokraté a SPD. Po této dnešní volbě mám ale pocit, že budou mít sociální demokraté zase o něco těžší do koalice s hnutím ANO vstoupit. Tak trochu to nahrálo tomu, že můžeme po víkendu čekat vznik koalice složené z hnutí ANO, SPD a komunistů.

Proč si to myslíte?



Protože se i hnutí ANO posouvá do pozic, které lze jen těžko vysvětlit. Nemá žádné záklopky, žádné hranice. Začíná to hraničit s arogancí moci, kterou hnutí ANO používá výhradně k tomu, aby prosadilo osobní zájmy svého předsedy. Na pozici šéfa GIBS skončil Michal Murín, přitom tady Piráti, a já jim nemám důvod nevěřit, tvrdí, jak Faltýnek vyhrožoval tím, že Pavel Nevtípil (policista, který vyšetřuje Čapí hnízdo, pozn. red.) skončí v teplácích. A ten, kdo má vliv na policii, je právě šéf GIBS. A teď si zvolili ještě svého člověka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS.



Jinými slovy to podle vás směřuje k tomu, aby Andrej Babiš nebyl stíhaný v kauze Čapí hnízdo?



Z mého pohledu je to evidentní dlouhodobě. Andrej Babiš nám může sice pořád dokola vykládat o tom, jak mu jde o otevírání nových silnic, jak mu jde o investice a o lidi, ale to jediné, o co mu jde a o co hraje, je, aby se udržel na svobodě. To je jeho primární zájem. Vše ostatní jsou jen povídačky pro občany. A taky pro jeho poslance, kteří tomu asi chtějí věřit. Pokud by ale otevřeli oči, zjistili by, že je Babiš pouze používá jako svůj mocenský nástroj.

Měli by se emancipovat a uvědomit si, že on je ve Sněmovně díky nim, ne oni díky jemu. Stále ještě jsou k němu bezmezně servilní a odnáší to náš stát, kterému Andrej Babiš rozkládá základní kontrolní mechanismy, protože se mu to zrovna hodí do krámu. Co bude po jeho odchodu z politiky, je mu jedno, systém parlamentní demokracie bude vykloubený, zmrzačený a připravený tak akorát na nějakého diktátora bez možnosti kontroly. Zaslepenost poslanců ANO tak není jen smutná, ale velmi nebezpečná pro naši budoucnost.

1080p 720p 360p REKLAMA Všichni poslanci ANO jsou rukojmí Babiše, jejich mlčení mě děsí, říká Jan Farský autor: INFO.CZ

Přitom nechci být soudce, samozřejmě platí presumpce neviny, ale on se chová tak, jako by byl sám o své vině přesvědčený. Protože jinak by spolupracoval s policií, nezdržoval by proces, nenapadal jeho projednání. On se ale už od minulého roku chová tak, aby se celá věc vlekla. Výsledek je, že se nic nevyšetřuje a on získává čas. A teď svými posledními kroky navíc tlačí na bezpečnostní sbory a straší je. Šíří strach v tom smyslu, že každý, kdo půjde proti němu, bude odstraněn.



A v tom je odstoupení Murína nebezpečné, ať už zatím jsou jakékoli oficiální důvody. Strach, který Babiš rozmisťuje do bezpečnostních sborů, z nich navíc budeme dostávat hodně dlouho. V každém případě platí, že Babiš hraje o hodně, a poté, co byla zveřejněna zpráva OLAF, což znamená, že už nemůže hovořit o spiknutí, mu ani nic jiného nezbývá. Hraje o svůj život a má k tomu kompars. Dnešek to potvrdil.

A není to tak, že se vlastně až příliš nezměnilo? Vždyť i v minulosti to bylo tak, že si vždycky všechny vládní strany dosazovaly na rozličné posty svoje lidi. Nemůže být tedy aspoň z části pro voliče vaše kritika Babiše nedůvěryhodná?



Ano, to je dobrá otázka. Primárně šlo ale o vládní strany vlády s důvěrou. Já teď ale mluvím o tom, že trestně stíhaná osoba dosazuje svoje lidi na klíčové pozice v bezpečnostních sborech. To tady nikdy nebylo. Je to naprosto jiná situace. Navíc si myslím, že má kontrola patřit opozici.



A v minulosti to tak bylo?



Ne vždy. Třeba v minulém volebním období byl šéfem komise pro kontrolu GIBS Václav Klučka z ČSSD. Ta ale byla součástí vládní koalice s důvěrou a mohla tak fungovat kontrola vládních stran navzájem. Navíc vláda s důvěrou reprezentuje nadpoloviční vůli voličů. Dnešní vláda reprezentuje zájem Andreje Babiše, který o něm přesvědčil třicet procent voličů.



Přitom má celá situace jednoduché řešení. Pokud by Andrej Babiš odešel, tak by i naše kritika musela být mnohem opatrnější právě s ohledem na to, co se tady dělo v minulosti. Sice se mi nelíbí, že vláda bez důvěry sněmovny přistupuje k výměnám lidí ve státní správě, ale máte pravdu, že se to dělo i v minulosti. Ale jsou zkrátka hranice. A pokud trestně stíhaný premiér obsazuje posty v bezpečnostních složkách svými lidmi, dostává se mimo tyto hranice.

Babiš by na to ale sám nestačil, ve sněmovně většinu nemá. S jakou motivací mu podle vás pomáhají komunisté a SPD?



V první fázi to byl klasický výměnný obchod. Dostali se k funkcím. Andrej Babiš, aspoň co se majetku týče, je dobrý obchodník. A on prostě i v politice obchoduje. A nejvýhodnější je pro něj vládnout sám a mít několik variant, jak poskládat většinu. Pokud totiž máte jenom jednu variantu, cena partnera stoupá. Proto dlouhodobě operuje s několika variantami a střídá partnery. Tedy SPD a ČSSD.



Komunisté jsou přítomni v obou variantách. Zdá se mi ale, že pozici sociální demokracie dnešním hlasováním opět zkomplikoval. S vědomím, že má záložní většinu, kterou neváhá kdykoli použit a s vědomím toho, že je naprosto bezskrupulózní, se jim do té vlády půjde těžko. A pokud do ní vstoupí, budou se muset hodně ohnout.



Navíc to má Andrej Babiš rozehrané tak, že i pokud do vlády ČSSD půjde, bude se moct stále spolehnout na většinu s SPD a KSČM. Jinak řečeno, i kdyby se spojenectví s ČSSD časem rozklížilo, Babišova vláda bude jen těžko sesaditelná. SPD a KSČM totiž Babiše podrží…



I proto si myslím, že obchodník Andrej Babiš ve chvíli, kdy bude mít vládu s důvěrou a zároveň bude vědět, že ho podrží Zeman, Okamura a komunisté, dovládne do konce volebního období. Možná to bude v některých situacích drahé, ale dovládne. A je třeba připomenout, jak fungoval ve svých firmách: vstoupí, něco nabídne, zbytek dokoupí, vytlačí bývalé partnery, nebo je donutí, aby jinak ustoupili. A z několika procentního podílu má většinu.