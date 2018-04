Babiš po schůzce se Zemanem: Dohodu s ČSSD chceme do příštího pátku, obsazení vnitra nekomentoval

Mám zájem to ukončit a požádat o důvěru, řekl premiér v demisi Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Dohodu se sociálními demokraty, se kterými se hnutí znovu rozhodlo jednat, by rád měl na stole do příštího pátku. Původní rozhovory s ČSSD ztroskotalo i na personálním obsazení ministerstva vnitra, které sociální demokraté požadovali. Na otázku, zda je ANO připravené v tomto ohledu ustoupit, premiér v demisi neodpovděl. Nepotvrdil ani možnost, že by resort vedl nestraník, jak to naznačil předseda sněmovny Radek Vondráček v Otázkách Václava Moravce na České televizi.