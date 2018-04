Babiš se na názory druhých neohlíží, je to cholerik a predátor, říká expert na nonverbální komunikaci

Co o Zaorálkovi, Andreji Babišovi nebo o Miroslavu Kalouskovi vypovídají jejich nonverbální projevy?

Ukázkovým příkladem je Babiš. Z chování Babiše je zřejmé, že je cholerik a predátor, který není zvyklý ohlížet se na názory jiných, protože umí jen udílet rozkazy.

To jste poznal z reakcí jeho tváře, končetin či trupu v televizních debatách?

Jako politik se snaží své vlastnosti zakrývat, což se mu ale nedaří. Když jeho politický soupeř něco říká, Babiš se dívá na stůl. Neudrží s diskutujícím ani s moderátorem oční kontakt, protože není zvyklý poslouchat nepříjemné názory a věcně jim čelit.

Předpokládám, že při mediálních trénincích mu říkají, aby na oponenty neštěkal, nechal je domluvit. Jenže se to stále nenaučil. Začne útočit, aby zakryl, že mu debata vadí. Má agresivní mimiku, nachyluje se dopředu, dynamicky máchá rukama. Je to obrana útokem.

O Babišovi je známo, že do televizních debat nerad chodí.

Vyhovuje mu komunikace se sympatizanty, kteří mu naslouchají, a sociální sítě, kde nemusí diskutovat vůbec. A když už přijde do televize, zvládá jen velmi tvrdý a často bezhlavý, iracionální útok typu všichni kradou. Útokem přitom zakrývá to, co nechce přiznat. Tedy že si přes kontakty s politickými špičkami přišel v devadesátých letech, podle něj prohnilých, na miliardy. Babiš svou neschopností debaty dokazuje, že je špatný politik.

