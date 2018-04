Babiš sociální demokracii přenechá vnitro. ČSSD toho ale bude žádat víc, odhaduje Znoj

Návrat k vyjednávání o vládě na půdorysu dvou levicových stran a hnutí ANO je svým způsobem dobrou zprávou pro budoucí vývoj české politiky. Neznamená to však, že vyjednávání skončí tentokrát úspěšně. Dosavadní zkušenost nás v tomto ohledu vede k maximální opatrnosti. Podle politologa Milana Znoje je zřejmé, že Andrej Babiš nyní bude muset zvýšit nabídku. „Nejen že přenechá ministerstvo vnitra sociální demokracii vedle toho, co nabízel minule, ale sociální demokracie bude žádat více,“ odhaduje. I tak podle něj mohou jednání s ČSSD ztroskotat i na podruhé.

„Je to skoro jako na houpačce, avšak spíše mi to připomíná spirálu, na jejímž konci bude zřejmě vláda s důvěrou,“ glosuje aktuální obrat ve vyjednávání o vládě Znoj. Navzdory tomu, že Miloš Zeman předsedovi hnutí ANO doporučil vyjednávat o vládě už jen s KSČM a SPD, se širší vedení hnutí ANO rozhodlo k otočce a chce do hry vrátit také sociální demokracii. Andrej Babiš se nejspíš obává jak pnutí ve vlastní straně, tak pošramoceného obrazu nejen hnutí ANO, ale české politiky obecně, v zahraničí. Přece jen: opřít vznik vlády o rasistickou a xenofobní krajní pravici by jeho už tak pošramocené pověsti v Evropě nepomohlo.

„Hnutí ANO se nechce opírat o hlasy Okamurovy SPD, až tak, že jeho vedení přimělo Andreje Babiše, aby se znovu vrátil k jednacímu stolu s ČSSD. Je zřejmé, že nyní bude muset zvýšit nabídku. Nejen že přenechá ministerstvo vnitra sociální demokracii vedle toho, co nabízel minule, ale sociální demokracie bude žádat více. Ministerstvo financí ale ANO nepustí, spíše ČSSD bude chtít větší záruky toho, že ANO nebude spolupracovat za jejími zády s SPD,“ komentuje otočku hnutí ANO Znoj.



Odhaduje přitom, že sociální demokraté budou například požadovat, aby sněmovna převolila některé výbory a komise ve Sněmovně, kterým předsedají členové právě Okamurova extremistického spolku. „Každopádně bude nyní hnutí ANO ustupovat více, než si dříve Andrej Babiš dokázal představit,“ pokračuje Znoj v rozhovoru pro INFO.CZ Což však dle jeho slov neznamená, že předseda hnutí ANO přistoupí na cokoli. „Jednání s ČSSD mohou ztroskotat i na podruhé. Koneckonců o dohodě s hnutím ANO budou ještě hlasovat členové ČSSD v referendu a mezi členy není nijak příznivá nálada, aby vznikla vládní koalice s Babišem.“



Připomeňme v této souvislosti, že minulý týden předáci sociální demokracie tvrdili, že pokud by se měli vrátit k vyjednávání o vládě s hnutím ANO, budou trvat na požadavku, aby Babiš nebyl premiérem. Což je v rozporu se včerejším závěrem širšího vedení hnutí ANO, které svého předsedu nadále považuje za jediného kandidáta na post předsedy vlády. „Když ztroskotá znovu vyjednávání ANO s ČSSD, vznikne vláda hnutí ANO s podporou komunistů a okamurovců. Pak už nebude zbytí a vedení ANO tuto nejhorší variantu nakonec akceptuje,“ uvažuje Znoj.

Ať tak nebo tak, podle Znoje je skoro jisté, že do letních prázdnin se vlády s důvěrou zřejmě dočkáme. „Prezident Zeman drží pořád otěže v rukou a čeká jenom na to, s jakou koalicí za ním Andrej Babiš nakonec přijde. Každopádně to bude jedna ze dvou prezidentových oblíbených sestav. Možná má nyní k ČSSD dokonce blíže než k SPD, i když v obou stranách mají moc jeho lidi, uzavírá Znoj. Podle něj zkrátka už teď víme, že vznikne menšinová vláda, že premiérem bude Andrej Babiš a že ji podpoří komunisté. „Otázkou jenom je, zda se do spolku přidá ČSSD nebo SPD.“