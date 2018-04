Babiš to ve sněmovně schytal za lavírování kolem Sýrie. Příště to má konzultovat se šéfy dalších stran

Sněmovna požádala vládu o "jednoznačná a konzistentní" zahraničněpolitická stanoviska. Premiér by měl pozice Česka k závažným mezinárodním událostem podle dolní komory konzultovat s předsedy sněmovních stran. Sněmovna se na tom usnesla na závěr debaty o údajném použití chemických zbraní v syrském městě Dúmá a o následném odvetném útoku Spojených států, Velké Británie a Francie. Babiš uvedl, že s konzultacemi nemá problém.

Ve středu by se měl k Sýrii sejít na společné schůzi bezpečnostní a zahraniční výbor za účasti ministerského předsedy v demisi Andreje Babiše a ministrů obrany Karly Šlechtové a zahraničí Martina Stropnického (všichni ANO).

Sněmovna také vyzvala vládu, aby usilovala o využití českého velvyslanectví v Damašku k mírovému řešení situace v Sýrii. Další výzva dolní komory vládě směřuje k podpoře reforem mezinárodních k jejich větší funkčnosti a efektivitě.

Žádost o jednoznačná stanoviska prosadil ve Sněmovně předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeho návrh reagoval na Babišova rozdílná vyjádření. Babiš po sobotním odvetném zásahu ve shodě se Stropnickým a Šlechtovou označil akci USA, Británie a Francie za nevyhnutelnou. V neděli po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana řekl, že zásah nic neřeší. V pondělí pak předseda vlády uvedl, že západní operace v Sýrii má odstrašit od používání chemických zbraní.

Babiš dnes podotkl, že výrok o nevyhnutelnosti útoku vycházel z oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jej podnikne. Následně, jak premiér uvedl, kritizoval Evropu, která podle něho měla už dřív řešit Sýrii diplomatickou cestou. "Tak jsem si dovolil říct názor, že se mi to nelíbí a že samozřejmě to teď nic nevyřeší, pravděpodobně, že pro ty Syřany to není řešení," řekl.

Sněmovna neschválila další Kalouskův návrh, podle kterého by vláda měla věrohodně podporovat spojence. Neuspěly ani SPD a KSČM s návrhy, aby vláda postupovala podle mezinárodního práva a s respektem k rezolucím Rady bezpečnosti OSN. Předseda KSČM Vojtěch Filip označil za podstatné, zda se Česko postaví za dodržování mezinárodního práva, nebo zda bude věřit svým spojencům a nebude nic prověřovat. "Já jsem žádný důkaz neviděl," prohlásil ohledně údajného chemického útoku v Dúmá.

Stropnický řekl, že chemickému útoku vše nasvědčuje a Česko takový barbarský válečný zločin odsuzuje. "Rada bezpečnosti OSN nebyla schopna na situaci účinně reagovat, a proto považujeme vojenský zásah USA, Velké Británie a Francie ze 14. dubna za jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat," prohlásil ministr. V syrském konfliktu podle něho pokračuje porušování mezinárodního práva, nejčastějším a nejvážnějším pachatelem je přitom podle Stropnického sám syrský režim. "I nadále se stavíme za politické řešení pod patronátem OSN," dodal k situaci v Sýrii.

Stropnického předchůdce Lubomír Zaorálek (ČSSD), který sněmovní debatu o Sýrii prosadil, je v této zemi "konflikt v zastoupení". Utkávají se tam podle něho různé armády, zmínil Írán, Rusko, Turecko a USA. Střet mocností je podle něho nebezpečný. "Současná politika Spojených států vůči Sýrii je bez koncepce," soudí Zaorálek, který přednesl většinu schválených usnesení. Návrhy vycházely ze širší shody poslaneckých klubů.