Babišova vláda opřená o SPD a KSČM by důvěru dostala, skončili bychom ale v Evropě v izolaci

„Jsou v zásadě možné tři scénáře. Buďto si to Andrej Babiš rozmyslí a přistoupí na to, že sociální demokracii přepustí ministerstvo vnitra. Potom se hnutí ANO a ČSSD vrátí k jednacímu stolu a koalice bude rychle domluvena,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Znoj.



„Za druhé,“ pokračuje politolog, „Andrej Babiš sestaví obměněnou vládu hnutí ANO, která se opře o podporu komunistů a SPD Tomia Okamury.“ V takovém případě podle něj budeme mít sice vládu s důvěrou, avšak česká demokracie bude v ohrožení. „A to proto, že tato skrytá většina bude protievropská, nacionalistická a xenofobní,“ zdůrazňuje Znoj s tím, že by ve výsledku taková vláda zavedla zemi do středoevropské izolace.

Třetí a poslední realistický scénář podle Znoje spočívá v tom, že Babiš uzná neúspěch, pokud jde o sestavení druhé vlády, a vydáme se na cestu k předčasným volbám. Znoj ale upozorňuje, že není jasné, jak je vyvolat. Sněmovna se podle něj totiž sama nerozpustí, neboť se v ní nenajde potřebná většina.



K rozpuštění sněmovny je potřeba 120 hlasů, hnutí ANO jich má přitom 178. Babiš by tedy k takovému manévru potřeboval ještě hlasy dvou až třech sněmovních frakcí. Avšak podle Znoje parlamentní strany ve své většině sice nechtějí Andreje Babiše jako premiéra, avšak podle jeho názoru ještě méně chtějí předčasné volby.



Navíc připomíná, že prezident Miloš Zeman předčasné volby vypsat nehodlá. „Andrej Babiš tak může vládnout s několika dalšími pokusy o sestavení vlády v období, které bude naprostým úpadkem demokracie. Prezident Zeman bude na koni a premiér Babiš bude vládnout docela svévolně,“ varuje politolog.

Naděje je tudíž podle něj jenom v intermezzu. „Mezitím může vzniknout koalice ANO a ODS, anebo se oprášit dohoda s ČSSD a KSČM. V takovém turbulentním období nebude nouze o překvapení,“ myslí si Znoj. Krachem skončila jednání mezi hnutím ANO a ČSSD ve čtvrtek večer. Sociální demokraté požadovali pět ministerstev včetně vnitra nebo financí. Ano jedno z nich jim ale předseda hnutí ANO nechce přenechat.



„Jednání ztroskotala na tom, že Andrej Babiš nechtěl přepustit ministerstvo vnitra sociální demokracii. Hnutí ANO a ČSSD se již dohodlo na společném vládním programu a rozdělení ministerstev se také rýsovalo. Sociální demokracie nemusela mít pět ministerstev, pokud by dostala ministerstvo vnitra. Na ministerstvu vnitra musí být zakopán nějaký poklad, když Andrej Babiš kvůli tomu potopil vládní koalici, která by získala důvěru parlamentu,“ glosuje krach jednání Znoj.

„Ministerstvo vnitra má pro Andreje Babiše větší hodnota než vláda s důvěrou,“ dodává politolog s tím, že jde o smutné zjištění, které nevěští nic dobrého pro českou demokracii. „Kamenem úrazu je zřejmě dohled nad policií, kterou chce mít Babiš pod kontrolou. Že by šlo o jeho trestní stíhání a bylo třeba zajistit, aby policie nezlobila?,“ táže se Znoj.



„Ať tak či onak,“ uzavírá politolog rozhovor pro INFO.CZ, „potvrzují se obavy z Babišových autokratických sklonů a mocenských ambicí.“