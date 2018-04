Beka do Senátu podpoří ODS, TOP 09, STAN a Zelení. Brněnský rektor se chce zaměřit na několik věcí

ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí a Strana zelených podpoří kandidaturu rektora Masarykovy univerzity Mikuláš Beka do Senátu. Předsedové stran Petr Fiala (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Petr Gazdík (STAN) a místopředsedkyně Magdalena Davis (SZ) dnes podepsali smlouvu o jeho podpoře. Bek bude kandidovat v Brně v obvodu číslo 59, kde skončí mandát bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové. Pokud Bek uspěje, stane se členem senátního klubu STAN. V případě zvolení by chvíli zastával i funkci rektora, protože mu příští rok v srpnu končí funkční období. Zasadil by se však o dřívější zvolení svého nástupce.

Bek jednal se stranami delší dobu. Novinářům řekl, že nejdéle a nejintenzivněji to bylo s hnutím STAN, ke kterému má nejblíže. Proto by se v případě zvolení stal členem senátního klubu Starostů a nezávislých. Bek měl několik podmínek kandidatury. "Jednou z nich bylo, aby neobhajovala mandát současná senátorka, proti které jsem nechtěl kandidovat. Ona se rozhodla nepokračovat. Druhou mojí podmínkou bylo, aby kandidatura měla širší podporu," uvedl Bek.

V Senátu se chce zaměřit na několik věcí. "Usiloval bych o to, aby ústavní pořádek v České republice neprocházel turbulentními změnami. Nebránil bych se debatě o změnách v legislativě, ale základní věci by měly být v nadcházejícím období zachované," uvedl Bek. Zúročit chce i rektorské zkušenosti. Rektorem je sedm let, příští rok mu končí druhé funkční období a funkci by obhajovat nemohl. "Můj zájem by byl o vzdělávací politiku, vědu, otázky kultury, protože jsem profesně muzikolog, ale také bych se zabýval evropskými strukturálními fondy nebo digitalizací veřejné správy," dodal třiapadesátiletý Bek.