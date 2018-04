Česko má svého Elona Muska. Exministr Nečasovy vlády Kuba škrtá lidem 70 % z účtů za energie

Na začátku roku jste se svým produktem vyhrál hlavní cenu na soutěži Quality Innovation Awards. Jak významný posun to pro vás byl?

Opravdu velký. Výhra této mezinárodní ceny v kategorii start upů nás utvrdila v tom, že jdeme správnou cestou a že naše řešení energeticky soběstačné budovy má smysl. Ale také jsem si tam uvědomil, že by bylo chybou zůstávat jenom u původního produktu. Naše vize musíme posouvat a vyvíjet. Chci, abychom v OIG POWER dokázali tvořit budoucnost decentralizované energetiky a ukazovat, jakou cestou půjde.

Váš produkt si tedy mohu představit jako domácí elektrárnu?

Naše řešení propojuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, její skladování a následné využití v čase, kdy ji potřebujete. Problém obnovitelných zdrojů dříve byl, že energii v domě potřebujete většinou ráno a večer, kdy slunce ještě nebo už nesvítí a energie se nevyrábí. Díky našemu sytému máte energii, která se za den ve vašich solárních panelech vyrobí a nespotřebuje, uloženou. A využít ji pak můžete kdykoli. Zároveň náš systém řídí inteligentně rozdělování energii podle nastavených priorit tam, kde je to nejvíce potřeba, a dbá na hospodárnost celého procesu. Po nákupu battery boxu si můžete škrtnout sedmdesát až osmdesát procent nákladů na energii.

Cílíte primárně na fyzické osoby?

Rozhodně ne, naše produkty dodáváme i podnikům a spolupracujeme i s municipalitami. Z té průmyslové oblasti spolupracujeme například se společností Innogy. Nyní budeme realizovat další konkrétní projekty, jako jeden z příkladů mohu uvést třeba společnost Čepro.

Jak byste popsal vaši konkurenční výhodu oproti firmám, které podobné řešení rovněž nabízejí?

Když dnes s někým mluvím, tak náš systém většina lidí srovnává s Powerwall Elona Muska, který je ale proti našemu systému spíše jen baterii. Navíc jsem si téměř jistý, že když se rozhodnete si ho jako Evropan koupit, tak budete na dodání čekat velmi dlouho, jestli se vůbec povede. Oproti tomu my dodáváme naše výrobky během pár týdnů, zapojené a fungující. To je v tomto odvětví docela unikát. Naše velká výhoda je, že už jsme si prodělali všechny dětské nemoci a máme fungující sériovou výrobu desítek zařízení měsíčně. A skvělé reference. Naše třífázové all-in-one řešení je speciálně vyvinuté pro české domácnosti kde je rozvod proudu na třech fázích. A náš Battery box navíc zajistí, že váš dům už bude mít vždy svou energii a bude svítit, i když všude kolem vás vypadne elektrický proud. Většina evropských konkurentů neumí takto fungovat v našem českém prostředí.

Tvrdil jste, že se chcete vyvíjet a posouvat. Jakým směrem je to u takového zařízení možné?

Nyní pracujeme na další generaci, na tom, abychom jej polidštili. Chceme, aby systém se zákazníky komunikoval mnohem přirozeněji, intuitivněji a zábavněji. Vyvíjíme software, který lidem umožní se systémem jednoduše zacházet třeba z obývacího pokoje. Systém je bude upozorňovat na to, jak nejlépe využít energii, kterou mají k dispozici, například oznámí, že je aktuálně energie přebytek a že je vhodné ji přesměrovat do nabíječky elektrovozu.

Takový systém už nejspíš bude pracovat s nějakou formou umělé inteligence.

Ano, s tím počítáme. Ale pravděpodobně to bude na platformě aplikací, které už máme k dispozici. Já primárně nyní tlačím na náš programátorský tým, aby náš box polidštili. Aby to pro zákazníka nebyla jenom nějaká krabice, ale skutečný rádce a komunikátor. Aby mu pomohl s tím, jak s energií nakládat co nejlépe. Myslím, že to je i určitá identita našeho řešení, něco, čím se odlišujeme od ostatních.

Další verze vaší domácí elektrárny tedy bude podobná například virtuálnímu asistentovi Alexa od Amazonu?

Budeme využívat podobné technologie, ale celý princip budeme oficiálně představovat až v příštích měsících. V zásadě nám jde o to, aby komunikační část Battery Boxu, který je fyzicky umístěný většinou v garáži nebo v nějaké technické místnosti, byla s majiteli v jejich domě. Aby s nimi mohl jednoduše komunikovat a aby přirozeně zapadnul do rodin a efektivně jim pomáhal. Tam vidím budoucnost.

„Tvoří pro nás designér, který pracoval i pro Obamu.“

Nedávno jste ohlásil, že se chcete zaměřit i na výrobu nabíjecích stanic pro elektromobily.

Ano, vstupujeme do tohoto segmentu. Věříme, že v budoucnosti má elektromobilita své pevné místo a chceme být toho součástí. Proto už brzy uvedeme na trh stanice pro elektroautomobily a elektrokola, které budou svými funkcemi do jisté míry unikátní. Budou třeba schopné si elektřinu vyrábět přímo na místě a budou umět selektivně pracovat s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Je to technicky ojedinělý koncept.

Rozšiřoval jste kvůli těmto stanicím svůj tým?

Ano posilovali jsme tým programátorů. Navíc jsme jsme začali například spolupracovat se špičkovými designéry, kteří se postarají o zcela nezaměnitelnou formu našich produktů a celé značky. Jedním z nich je třeba Pavel Fuksa, designér zařazený do „30 under 30“ magazínu Forbes a ilustrátor, který pracoval i pro Baracka Obamu. S Pavlem pracujeme na celkovém firemním designu. Speciálně pro vývoj designu dobíjecích stanic spolupracujeme i s jedním velmi významným designérským studiem, ale jeho jméno ještě nechci prozrazovat. Každopádně v silném důrazu na kvalitní design se jasně odráží naše víra, že v budoucnu bude decentralizovaná energetika hrát obrovskou roli. Bude součástí veřejného prostoru měst a světa kolem nás. A proto si myslíme, že řešení musí být nejenom na špičkové technické úrovni, ale i dobře vypadat.

Elektromobilita je v posledních letech in, míří do ní i mnoho dotací. Je to podle vás zdravé prostředí?

My máme na budoucnost rozvoje elektrických vozů trochu jiný pohled, než Evropská komise a úředník v Bruselu. Pokud má být elektromobilita přirozeně se rozvíjející segment na trhu, tak to určitě nebude skrze přístup, že by zde byly na každé benzínce na dálnici rychlonabíječky pro vozy Tesly za dva miliony korun. Taková auta tady v Česku totiž ve velkém počtu prostě dlouho nebudou.

autor: Jiří Turek a Jana Jabůrková

Jaká je tedy vaše vize?

Já jsem přesvědčený, že první elektrická auta, která se prosadí, budou malé vozy patřící do měst. Protože pokud má elektromobilita něco vyřešit, tak jsou to emise. A ty nikoho netrápí na dálnici mezi poli, ale ve velkých městech, v Praze, v Brně a v Ostravě. A v centrech těchto měst. Proto je využití takových typů automobilů nejlogičtější, navíc jsou i ekonomicky mnohem dostupnější, než drahé americké elektrovozy za několik milionů.

Proto se soustředíte na nabíjecí stanice pro tento typ elektrovozů, které jsou navíc schopné pracovat s lokálně vyrobenou elektřinou.

Přesně tak. My přicházíme s konceptem nabíjecích stanic, které jsou schopny pracovat s lokálně vyrobenou elektřinou a nejsou závislé jen na centrální síti. To je unikát. Ono když si představíte, že by u supermarketu dala polovina nakupujících svůj elektrovůz do zásuvky, tak by to přenosová soustava ani nevydržela.

O rozvoji elektromobility se stále hovoří, ale úplně běžná tu ještě elektrická auta nejsou. Kdy podle vás přijde ten zlom?

Každá automobilka má na tuto otázku svoji odpověď, je těžké předjímat. Já jsem přesvědčený, že mnohem podstatnější něž „kdy“ je „jak“. A ten rozvoj nesmí být dogmatický, ve stylu veřejné podpory za každou cenu. Aby to nedopadlo jako fotovoltaické elektrárny. Zároveň ale jde o technologii, která do budoucnosti určitě patří, a jestli máme příští generaci předat naši planetu v alespoň trochu zachovalém stavu, tak zde má své místo.

Ale s minimálními subvencemi ze strany národních a nadnárodních celků.

Ano, ten vývoj musí být hlavně komerční. A pokud už chceme tento vývoj nějak podporovat, tak to dělejme rozumně. Ne v první vlně stavbami drahých rychlonabíječek u dálnic, ale mějme připravenou infrastrukturu, která bude reflektovat reálnou poptávku běžných lidí. Já jsem přesvědčený, že malá, úsporná elektroauta na popojíždění po městě bude využívat zejména střední a vyšší střední třída jako své druhé auto. A tomu musí odpovídat infrastruktura.

„Muskovo řešení jsme dotáhli o kousek dál.“

Už jste zmínil Powerwall Elona Muska. Je pro vás tento vizionář inspirací?

Elon Musk posouvá hranice představivosti v mnoha oblastech, z tohoto pohledu je to pro mě určitě inspirativní postava. A to neplatí jen o něm, ale o každém, kdo ve svém oboru posouvá hranice. Já jsem rád, že nám se podařilo uspět v naší části světa a že si s Elonovým řešením nezadáme. A možná jsme ho dotáhli ještě kousek dál. Navíc jak jsem již zmiňoval – jako Evropan budete mít s koupí a instalací Powerwallu pořádné trable, naše řešení máte doma a fungující během pár týdnů.

Nemělo by pro vás smysl vyrábět dodávat kompletní domácí elektrárnu, včetně solárních panelů? Nebo vyrobit vlastní baterii?

Nemyslím. My prodáváme řešení, které se postará o energetickou soběstačnost domu nebo podniku. To umíme, v tom jsme dobří. Skládáme k sobě mnoho dílků do jednoho komplexního řešení. Když nám nějaký dílek chybí, tak si ho vyvineme a vyrobíme. Ale nemá pro nás smysl zbytečně zvedat náklady nebo vyvíjet baterie. Nám jde o to, abychom poskytovali službu, kterou zákazník potřebuje – energetické řešení. To je naše vyšší přidaná hodnota. A to taky děláme.

Říkal jste, že už máte zájezdu sériovou výrobu. Museli jste tedy v posledních měsících rozšiřovat výrobní kapacity?

Ano ve výrobě jedeme nadoraz, ale stále to zvládáme. V poslední době jsem přesunul velkou část produkce do Jižních Čech do Českých Budějovic. Jsem patriot a chci, aby výroba probíhala tady. Zbytek ještě vyrábíme v Pardubicích a na případné další rozšíření budeme reagovat flexibilně. Obrat u OIG Power letos očekávám okolo 150 milionů korun, to je číslo, se kterým bych byl spokojený. A pokud se zadaří a vyjdou nám i některé plány zahraniční spolupráce, tak by to mohlo být i o 50 milionů více.