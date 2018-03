Česko zatím nemá velvyslance v Rusku. Diplomat Pivoňka čeká na vízum

Vítězslav Pivoňka, který má vést českou ambasádu v Rusku, zatím nenastoupil do úřadu, protože čeká na vízum. Řekla to dnes mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Pivoňka nastupuje do čela velvyslanectví po Vladimíru Remkovi, který z Moskvy odjel v lednu. Česká a ruská diplomacie se v posledních dnech zabývají případem otravy někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala. Podle tvrzení ruské strany mohl jed, kterým byl Skripal otráven na území Británie, pocházet z ČR. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že Česko kvůli případu zvažuje vyhoštění některých ruských diplomatů.