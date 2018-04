Český misionář o súdánském pekle: Islamisti si ze mě udělali otroka, myl jsem záchody holýma rukama

Dlouhých 14,5 měsíce strávil český misionář Petr Jašek v súdánském kriminále. Během té doby si prožil nepředstavitelné hrůzy, zejména rukou uvězněných džihádistů z Islámského státu, jichž se báli i samotní dozorci. Jašek se teď rozpovídal o tom, co vše si musel vytrpět.

Petr Jašek se o svém utrpení rozpovídal na konferenci organizace Hlas mučedníků, pro kterou dlouhá léta pracuje. Český misionář přiletěl do Súdánu v prosinci roku 2015, aby předal 5000 dolarů na zdravotní ošetření studenta, který utrpěl vážné popáleniny během demonstrace v roce 2013. V zemi měl být jen čtyři dny, při odletu byl ale zatčen a později odsouzen za špionáž a spiknutí proti státu na 20 let do vězení, kde sdílel celu s islámskými radikály.

„Okamžitě přišli na to, že jsem křesťan. Začali si mě dobírat a postupně se to velmi ošklivě stupňovalo. V podstatě si ze mě udělali otroka. Přinutili mě jim prát, umývat jim nádobí a uklízet záchod holýma rukama. Dělali si ze mě srandu a já jsem jim nevzdoroval,“ cituje Jaškovu zpověď americký deník Christian Post.

Vězeňská šikana ale brzy přerostla v násilí. „Začali být více agresivní. Vymýšleli různé způsoby, jak mě ošklivým způsobem mučit. Nakonec se rozhodli pro waterboarding...“