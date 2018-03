Cestu Mynáře do Číny platil Hrad, řekl Zeman. Proč je Jie Ťien-ming vyšetřován, ale prezident neví

Prezident Miloš Zeman neví, kvůli čemu je jeho poradce a šéf společnosti CEFC Jie Ťien-ming v Číně vyšetřován. Nechce se vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, ctí presumpci neviny a počká na závěry vyšetřování, řekl v dnešním rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD). Uvedl, že jeho kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý a zástupce CEFC Jaroslav Tvrdík jeli do Číny na jeho pokyn zjistit, zda CEFC bude pokračovat v investicích v Česku, o čemž prý byli ujištěni. Prezidentská kancelář podle Zemana cestu určitě zaplatila Mynářovi, zda i Nejedlému a Tvrdíkovi, netuší. Dotazy týkající se placení jejich cesty označil za stupidní a povrchní.

"Samozřejmě, že šlo o služební cestu. Samozřejmě, že byla hrazena z rozpočtu mé kanceláře. Samozřejmě, že byla uskutečněna na můj příkaz, což byl mimochodem asi druhý nebo třetí příkaz za pět let, který jsem dal, pokud jde o služební cesty. Mám pocit, že ta trojice udělala velký kus práce. Samozřejmě jí to ale nikdo neuzná, naopak," prohlásil prezident.

Na následující dotaz, zda tedy Hrad platil cestu i Tvrdíkovi, Zeman odpověděl: "Upřímně řečeno, vůbec nevím. Vím, že jsme to zcela určitě platili kancléři Mynářovi. A pokud jde o ty zbývající dva, nemám tušení. Pokládám tuto otázku za poněkud povrchní. Je to, jako když se zachrání továrna, která hořela, ale hasičovi uhoří uniforma. No a vy byste se chtěl bavit o nákladech na tu uniformu".

Zeman byl podle svých slov informován, že Jie Ťien-ming opustil vedení CEFC a společnost bude dál "vlajkovou lodí čínských investic v České republice". K další expanzi podle něj pomůže i fakt, že téměř poloviční podíl ve skupině CEFC získá státem vlastněná čínská společnost CITIC Group.

O potížích svého poradce se český prezident dozvěděl zhruba před měsícem. "Byl jsem tím trochu překvapen, protože prezident Si Ťin-pching byl přítomen dohodě o kapitálovém vstupu CEFC do ruské Rosněfti. Tato skutečnost mě rozhodně nevedla k obavám. Nicméně prezident Si vede boj proti korupci, je klidně možné - i když u mě platí v zahraničí i doma presumpce neviny - že tam k něčemu došlo," uvedl Zeman.

Z mediálních zdrojů slyšel, že vyšetřování se týká korupčních aktivit v Africe, nikoliv v České republice. "A protože se nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, počkám, jak toto vyšetřování dopadne," dodal Zeman.

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. V Česku CEFC Group (Europe) Company koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur. Zeman Jie Ťien-minga jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem.