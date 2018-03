ČEZ oznámil ukončení spolupráce pozdě, tvrdí Bartoška. Ředitele festivalu to mrzí

Festival celou věc podle něj řešil od loňského září, kdy měl ČEZ potvrdit spolupráci na další rok, dosavadní smlouva mezi MFF a ČEZ totiž platila do roku 2018. "Ale pořád nebyl schválen rozpočet ČEZ, tak se to oddalovalo a pořád jsme doufali. A dopadlo to tak, že koncem února nám oznámili, že spolupracovat nebudou," uvedl a dodal: "Možná ten odhad společnosti ČEZ mohl být dřív a my bychom byli v jiné situaci."

Bartoška současně nechtěl spekulovat o tom, že by na ukončení spolupráce ze strany ČEZ mohlo mít vliv to, že někteří filmaři kritizovali prezidenta Miloše Zemana, který má blízko k řediteli firmy Danielu Benešovi, jenž ho podpořil i při prezidentské volbě. "Nerad bych spekuloval o této situaci," prohlásil Bartoška.

Festivalu podle něj po končení spolupráce ze strany ČEZ schází 15 milionů korun, které se bude snažit sehnat. Bude se mimo jiné snažit sehnat více partnerů, generálního partnera, jehož pozice podle smlouvy obnáší pro festival 20 milionů korun, se jim vzhledem ke krátkému času zřejmě nepodaří najít, řekl Bartoška. Rozpočet festivalu je podle něj plus minus 130 milionů.