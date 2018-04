Chřipce zatím podlehlo 225 lidí. Epidemie je u konce

Na následky komplikací způsobených chřipkou v letošní sezoně v Česku zemřelo do minulého pátku 225 lidí. Z toho 180 lidí bylo starších 60 let. Ostatní pacienti byli mladší. Jednomu pacientovi, který chřipce podlehl, nebylo ještě ani pět let. S vážným průběhem nemoci skončilo v nemocnici 644 lidí. Informoval o tom na svém webu Státní zdravotní ústav. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 114 jich zemřelo.