ČSSD se ode mě může učit, její požadavky jsou přes čáru, píše Babiš. Pustí v zájmu dohody vnitro?

Po velikonoční pauze jdou jednání o vládě ANO a ČSSD s tichou podporou od KSČM do finále. Babišovo hnutí si vzalo do čtvrtka čas na rozmyšlenou a hledá odpověď na požadavky sociálních demokratů. Jejich lídři podmiňují účast ve vládě se stíhaným premiérem tím, že strana získá ministerstvo financí (což je téměř nereálné) nebo ministerstvo vnitra – a to je podle Lidových novin kompromis, ke kterému se schyluje.

„Podle zdroje LN obeznámeného s průběhem jednání v řadách Babišova hnutí převládá myšlenka, že úřad vnitra je třeba sociální demokracii přenechat,“ píše v textu novinář Ondřej Koutník. Krok popisuje jako gesto, že ANO myslí koalici vážně. ČSSD chce resort coby garanci, že Babišův střet zájmů neovlivní vyšetřování jeho kauzy Čapí hnízdo. Podle lidovek by do čela resortu mohl zamířit předseda ČSSD Jan Hamáček. Ministr vnitra přitom z principu do vyšetřování zasahovat nesmí a šlo by tak do určité míry především o symboliku.

Andrej Babiš ústupky zjevně není nadšený, uvědomuje si ale, že bez nich vládu s ČSSD nesloží. Sociálním demokratům z Tenerife skrze svůj facebook vzkázal, že jim nevycházejí počty. „Kdyby se to vzalo matematicky, tak podle výsledků voleb by měli dostat 3,5 ministerských křesel. Takže jasně, nabízíme čtyři. Jenže oni jich chtějí pět. A k tomu další požadavky. Řekl jsem jim na rovinu, že je to přes čáru,“ stojí v jeho vzkazu s dovětkem, že o požadavcích protistrany přemýšlí. „A taky si myslím, možná trošku neskromně, že se ode mě jako premiéra můžou i něco naučit. Jednak jsem podstatně starší, mám zkušenosti z reálného života a taky jsem něco za život vybudoval,“ dodává.

Hnutí ANO si vzalo čas do čtvrtka, kdy na požadavky zareaguje. Následně kompromis projedná ČSSD a její straničtí lídři zamíří s dojednanou dohodou přes delegáty sjezdu, který bude o víkendu pokračovat v Hradci Králové. Pokud kompromis tou dobou ještě stále bude aktuální, čeká ho křest ohněm ve vnitrostranickém referendu sociálních demokratů. Jak INFO.CZ již dříve informovalo, jeho výsledek je krajně nejistý. Řada členů ČSSD považuje stíhaného Babiše v čele vlády za nepřijatelného nehledě na jeho ústupky.