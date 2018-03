Další soud se zadrženou Češkou v Pákistánu bude v dubnu, otázka kauce se nevyřešila

"Otázka kauce se dnes opět neřešila," podotkla mluvčí. Advokát zadržené ženy požádal o její propuštění na kauci na začátku března. "Od ženy máme potvrzeno, že má zájem o konzulární návštěvu naší zástupkyně z ambasády z Islámábádu, takže to teď budeme řešit," dodala Valentová.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v ženině kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

České ministerstvo spravedlnosti minulý týden uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené v Pákistánu.